Seguridad

Detienen a Felix 'N' por Presunto Homicidio en Riña en Bar de Veracruz

Tras un supuesto pleito un hombre perdió la vida. Por esta razón se ejecutó una orden de aprehensión contra una persona en la zona centro de la entidad veracruzana

Detienen a Felix 'N' por Presunto Homicidio en Cosoleacaque, VeracruzLa víctima perdió la vida en el lugar de los hechos. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un hombre pierde la vida tras una riña en Cosoleacaque. Felix 'N' es detenido como presunto responsable. La Fiscalía investiga para aclarar el caso.

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