Detienen a Felix 'N' por Presunto Homicidio en Riña en Bar de Veracruz

Felix 'N' fue detenido al ser señalado como presunto responsable del homicidio de Óscar 'N', con quien, según lo informado, sostuvo una riña en un bar del municipio de Coscomatepec, localizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, Óscar 'N' resultó herido con un arma punzocortante y más tarde perdió la vida en el lugar donde ocurrieron los hechos descritos con anterioridad.

Algunos indicios de este crimen no estaban claros; sin embargo, las diligencias ministeriales permitieron establecer la posible participación del detenido, quien quedó a disposición de la Fiscalía Regional de Huatusco para determinar su situación jurídica.

Las autoridades dieron a conocer que continuarán las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y se informó que hasta el momento se mantiene la presunción de inocencia.