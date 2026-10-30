Movilidad

Suspenden Servicio en la Línea 12 del Metro CDMX por Revisión del Sistema Eléctrico

Se ofrece servicio provisional en los tramos Tláhuac-San Andrés Tomatlán y Mixcoac-Ermita

Suspenden Servicio en la Línea 12 del Metro CDMX por Revisión del Sistema EléctricoCuartoscuro

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