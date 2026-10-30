Suspenden Servicio en la Línea 12 del Metro CDMX por Revisión del Sistema Eléctrico

El servicio en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México tuvo que ser suspendido de forma parcial la noche de este jueves debido a una revisión del sistema eléctrico.

Derivado de estos trabajos, se ofrece servicio provisional en los tramos Tláhuac-San Andrés Tomatlán y Mixcoac-Ermita.

Mientras que no se ofrece servicio de trenes en las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo.

En tanto, personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro trabaja para restablecer el servicio en su totalidad.

"Atiende las indicaciones del personal del Metro. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales", recomendó el Metro a los usuarios.

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Usuarios de redes sociales reportaron haber quedado varados por más de 30 minutos en medio de los túneles de la Línea 12.

Al mismo tiempo, derivado de la presencia de lluvia en la capital, se implementó la marcha de seguridad en las líneas 2 y 3.

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", informó el Metro capitalino.

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Esta noche se observan lluvias con chubascos de intensidad moderada en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan. Se prevé que las precipitaciones continúen durante parte de la noche en la capital del país.

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