6 Horas de Bloqueo en la México-Puebla: ¿Dónde Está Cerrado el Paso de la Carretera?

Vecinos de la colonia Niños Héroes mantienen bloqueados desde hace 6 horas los carriles centrales y laterales de la autopista México-Puebla, con dirección a Puebla, en Valle de Chalco, Estado de México, para exigir que un parque público no sea destinado a la construcción de un bachillerato.

Los manifestantes buscan conservar las áreas verdes y aseguran que nunca fueron consultados sobre el proyecto, motivo por el que decidieron cerrar la circulación.

De acuerdo con reportes de N+, la protesta se realiza en el kilómetro 23, a la altura de Recursos Hidráulicos, en la colonia Darío Martínez. El bloqueo comenzó hace más de seis horas y ha generado largas filas de vehículos.

Como parte de su protesta, los vecinos permiten el paso de automóviles durante cinco minutos y después vuelven a cerrar la vialidad. Para impedir la circulación, colocaron llantas y atravesaron motocicletas en los carriles.

Ante las afectaciones, los automovilistas pueden utilizar como alternativas la carretera federal México-Puebla, la avenida Texcoco o el Bordo de Xochiaca para evitar la zona.

Los habitantes piden la intervención de las autoridades para que el parque sea rehabilitado y se mantenga como un espacio público para beneficio de la comunidad. Mientras tanto, el bloqueo continúa afectando a quienes circulan por este tramo.