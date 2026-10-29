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6 Horas de Bloqueo en la México-Puebla: ¿Dónde Está Cerrado el Paso de la Carretera?

Vecinos buscan evitar la privatización de un parque público y exigen que se conserven sus áreas verdes

Bloqueo México-Puebla

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Bloqueo en la México-Puebla Hoy 29 de Octubre 2026: ¿Dónde Está Cerrado el Paso de la Carretera? | N+