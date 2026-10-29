Homicidios

Asesinan a Mujer Transgénero Dentro de Barbería en Durango

La víctima sufrió una herida producida por un arma blanca en la región parietal izquierda

Asesinan a Mujer Transgénero Dentro de Barbería de DurangoLa Fiscalía informó que detuvieron al presunto responsable del asesinato. Foto: FGED

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