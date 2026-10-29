Asesinan a Mujer Transgénero Dentro de Barbería en Durango

Una mujer transgénero fue asesinada en una barbería, ubicado sobre la calle Ángel de la Guardia, en el fraccionamiento San Ignacio, en Durango. El hecho provocó la movilización de las autoridades, quienes acudieron al lugar para atender el reporte e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves. La víctima fue identificada como Jairo 'N', de 34 años, quien presentaba una herida producida por un arma blanca en la región parietal izquierda, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que, como parte de las primeras acciones relacionadas con el homicidio, se logró la detención del presunto responsable, identificado como Erik Israel 'N', de 25 años.

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación, esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar su situación jurídica conforme al avance de las indagatorias.