Menor de 16 Años y Dos Adultos Fueron Asesinados Tras Una Riña en Acámbaro, Guanajuato

Tres hombres y un adolescente de 16 años perdieron la vida en un ataque armado en la comunidad de Santiaguillo en Acámbaro, Guanajuato.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 7:30 de la noche por lo que personal de diversas corporaciones se dirigieron al lugar donde estaba uno de los cuerpos.

En el trayecto a la comunidad, policías y personal de rescate interceptaron en la carretera Acámbaro - Chupícuaro el vehículo en el que era trasladado el menor de edad quien murió en el hospital al igual que otra de las víctimas.

Los primeros datos indican que el ataque pudo haber ocurrido durante una discusión entre vecinos, la cual se tornó muy agresiva.

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Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes comenzaron con las indagatorias para la apertura de una carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados a un anfiteatro para su necropsia de ley. Mientras se continúa la búsqueda del presunto responsable de los hechos.