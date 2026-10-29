Homicidios

Menor de 16 Años y Dos Adultos Fueron Asesinados Tras Una Riña en Acámbaro, Guanajuato

De acuerdo a testigos, las víctimas y los agresores son vecinos, hasta el momento se desconoce el motivo que derivó a los hechos

Menor de 16 Años y Dos Adultos Fueron Asesinados Tras Una Riña en Acámbaro, Guanajuato.Menor de 16 Años y Dos Adultos Fueron Asesinados Tras Una Riña en Acámbaro, Guanajuato. Foto: N+

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Los hechos se registraron la noche del pasado miércoles en calles de la comunidad de Santiaguillo, el presunto responsable sigue prófugo de la justicia.

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