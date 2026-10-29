Rescatan a Mujer Extraviada en La Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León

Una mujer de 27 años de edad, que acudió con un grupo de amigos a realizar senderismo en La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, fue rescatada por los cuerpos de auxilio después de perderse en la montaña.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer se salió del sendero por el que caminaban con sus amigos, tomó otra ruta y se extravió. Al no localizarla, las personas que la acompañaban solicitaron la ayuda de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio y recorrieron la zona hasta que lograron encontrar a la mujer de 27 años, que se encontraba perdida en otro sendero de La Huasteca.

La joven fue localizada a 800 metros de altura en una zona montañosa. De acuerdo con los primeros reportes, los rescatistas la hallaron en buen estado de salud y llevaron a cabo las labores correspondientes para bajarla de dicho punto.

Después de descender de La Huasteca y ser valorada por paramédicos, quienes confirmaron que se encontraba bien de salud, la mujer se retiró por sus propios medios. Las autoridades exhortan a la población a realizar senderismo con precaución en esta zona serrana.

Con información de Ángel Giner | N+

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