Accidentes

Rescatan a Mujer Extraviada en La Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de Protección Civil se movilizaron para localizar a la joven que tomó otro camino en la montaña

Rescatan a mujer extraviada en La Huasteca en Santa CatarinaLa mujer fue rescatada por elementos de Protección Civil. Foto: PC Nuevo León

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