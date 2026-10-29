Accidentes

Circula en Contra por Constitución y Choca Contra Estructura del Metro en Monterrey

El conductor presentó lesiones menores y no requirió traslado urgente al hospital

Circula en Contra por Avenida Constitución y se Impacta Contra Estructura del MetroAutomovilista Circula en Contra por Constitución y Termina Chocando.Foto: N+

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Un vehículo de seguridad privada terminó estrellado contra una estructura de las obras del Metro, a la altura del puente Pío X, sobre la avenida Constitución, en Monterrey

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