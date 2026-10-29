Circula en Contra por Constitución y Choca Contra Estructura del Metro en Monterrey

Un automovilista que circulaba por los carriles cerrados debido a las obras de construcción del Metro se impactó contra una estructura a nivel de calle sobre la avenida Constitución, en el centro de Monterrey. El conductor resultó con lesiones menores y no requirió traslado urgente a un hospital.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente vial fue atendido durante la madrugada de este jueves, luego de que se notificara el choque de un vehículo blanco, perteneciente a la empresa de seguridad privada. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Constitución y el puente Pío X, en la colonia Centro, donde el automóvil se desplazaba de poniente a oriente por los carriles que permanecen cerrados a la circulación debido a los trabajos de construcción del sistema de transporte colectivo.

El conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra una estructura relacionada con las obras del Metro.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para brindar apoyo y evaluar las condiciones de seguridad en la zona. Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja atendieron al automovilista, quien presentó lesiones menores.

Luego de ser valorado por los socorristas, el conductor manifestó que no requería ser trasladado de urgencia a un hospital, por lo que permaneció en el lugar tras recibir la atención correspondiente.

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Como parte de las labores de respuesta, los rescatistas realizaron acciones para eliminar posibles riesgos derivados del percance y evitar que la situación representara un peligro adicional para quienes transitaban por el sector.

Una vez concluidas las maniobras de atención y prevención, elementos de la Policía de Monterrey quedaron a cargo del sitio para realizar las acciones correspondientes.

En el operativo participaron una unidad de Protección Civil de Nuevo León, personal de la Cruz Roja y policías municipales.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

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