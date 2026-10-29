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Campeón Gabacho Es 'Una Historia de Nuestra Cultura': Jonás Cuarón en Entrevista con N+

El director mexicano explica cómo combina migración, boxeo, romance y música en una historia que busca mostrar el lado humano de quienes persiguen sus sueños en Estados Unidos

Jonas Cuarón habló de su película Campeón Gabacho en entrevista con N+.Jonas Cuarón habló de su película Campeón Gabacho en entrevista el 29 de octubre 2026. Foto: N+

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