Campeón Gabacho Es 'Una Historia de Nuestra Cultura': Jonás Cuarón en Entrevista con N+

El director mexicano Jonás Cuarón habló en exclusiva con N+ en una entrevista para Despierta sobre el estreno de Campeón Gabacho, una película que aborda la migración desde una perspectiva diferente, con humor, música, romance y boxeo, sin dejar de lado los desafíos que enfrentan los mexicanos que buscan salir adelante en Estados Unidos.

La cinta, que llega este jueves a las salas de cine de México, presenta la historia de Liborio, un joven migrante que viaja a Nueva York con la intención de encontrar oportunidades y construir un futuro. A través de su recorrido, la producción plantea una historia de lucha y superación personal.

"Es una historia de box, pero de superación personal", señaló Cuarón.

Cuarón destacó que uno de los objetivos principales del filme es ofrecer una mirada esperanzadora sobre la migración, un tema que con frecuencia se relaciona con situaciones difíciles y experiencias dolorosas.

El cineasta explicó que la historia muestra las posibilidades de crecimiento y las experiencias humanas que forman parte del camino de las personas migrantes.

"O sea, es una película que sí tiene muchísimo español porque lo que es impresionante en Estados Unidos es casi una extensión de México. Nuestra cultura, nuestro sabor, nuestra riqueza y nuestro lenguaje permea todas las calles".

Cuarón explicó que la música y el lenguaje visual fueron importantes para construir una experiencia dinámica y cercana a las nuevas generaciones. También destacó la presencia del humor como una característica de la cultura mexicana que acompaña a las personas incluso cuando viven fuera del país.

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