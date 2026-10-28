Entretenimiento

Motel Habla en Exclusiva para N+ de Su Nueva Canción y Presentaciones por 20 Aniversario

La agrupación mexicana aseguró que han tenido una buena respuesta del público con el tema

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
'Y Todo para Qué': Motel Habla de su Nuevo Sencillo, en Exclusiva para N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Motel está de aniversario! No te pierdas su versión de 'Y Todo para Qué' y entérate de sus próximas presentaciones en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+