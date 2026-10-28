Motel Habla en Exclusiva para N+ de Su Nueva Canción y Presentaciones por 20 Aniversario

La agrupación mexicana Motel sigue celebrando 20 años de trayectoria, por lo que cerrarán el año con varias presentaciones en México.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, la banda presentó su nuevo sencillo Y Todo para Qué, un tema popularizada por el grupo Intocable en 1996.

“La verdad es que nos vino de perlas. Fue algo relativamente increíble, gracias al registro de Rodrigo, y todo se dio de una forma relativamente fácil. Estamos muy contentos con esta versión, y la gente también nos ha dado una súper buena respuesta en los shows y en general”, indicó Billy Méndez, integrante del grupo Motel.

Rodrigo Dávila, vocalista de Motel, aseguró que están felices cerrando el año con mucha fuerza, y compartió las fechas de sus próximas presentaciones en México como parte de la gira por su 20 aniversario.

“Vienen más shows que pueden consultar en nuestras redes sociales (…) especialmente queremos saludar a la gente de Monterrey, nos vemos el 28 de noviembre en el Foro Urbano. Después, el primer fin de semana de diciembre estaremos por allá, en Guadalajara, y el 12 de diciembre nos vemos aquí en el Teatro Metropólitan (CDMX)”, indicó Rodrigo Dávila, vocalista de Motel.

Con información de N+

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