Sociedad

Noche de Museos Hoy en CDMX: Todas las Actividades Gratis por Día de Muertos y Halloween 2026

Entre las propuestas destacadas habrá relatos de fantasmas, ofrendas, exposiciones, un baile de ánimas y una rodada ciclista de calaveras

luminación de Paseo de la Reforma por el Día de Muertos 2026luminación de Paseo de la Reforma por el Día de Muertos 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Noche de Museos en CDMX: celebra Día de Muertos y Halloween con exposiciones, conciertos y una rodada ciclista. Más de 70 actividades gratuitas te esperan este miércoles.

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