Noche de Museos Hoy en CDMX: Todas las Actividades Gratis por Día de Muertos y Halloween 2026

Una nueva edición de la Noche de Museos se realizará este miércoles, 28 de octubre de 2026, en esta ocasión se suma a las celebraciones del Día de Muertos y Halloween.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que habrá más de 70 actividades gratuitas que transformarán recintos culturales, plazas y espacios comunitarios, para despedir el mes y recibir con flores de cempasúchil y ofrendas a quienes ya partieron, pero que siguen presentes en nuestros recuerdos y corazones.

Entre las propuestas destacadas habrá relatos de fantasmas, ofrendas, exposiciones, un baile de ánimas y una rodada ciclista de calaveras por las calles de la capital.

Actividades gratuitas en CDMX

En la CDMX habrá más de 70 actividades gratuitas, por lo que en N+ te compartimos ocho de las más destacadas este miércoles.

El Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento abrirá sus puertas a partir de las 18:00 horas, para una velada de relatos. Entre la historia que resguardan sus muros y las narraciones que cobrarán vida durante la noche, esta experiencia invita a descubrir el lado más misterioso del recinto. La actividad tendrá entrada libre, el cupo es limitado a 50 personas y requiere registro previo. En el Museo Archivo de la Fotografía se presentará la inauguración de “Muerteadas. Atisbos a la memoria”, exposición del fotoperiodista Alejandro Sánchez Mociños que retrata las festividades de los pueblos del Valle de Etla en Oaxaca. A través de imágenes que transitan entre el registro documental y la puesta en escena, la muestra invita a conocer una celebración donde la memoria se transmite entre generaciones. La inauguración será a las 17:00 horas, con entrada libre y aforo de 80 personas. El Museo Nacional de la Revolución inaugurará “Tonacayotl: El maíz, el alma de la Revolución”, una propuesta que recupera el valor cultural de este grano, alimento que ha acompañado la historia de los pueblos de México, y su relación con la historia nacional. La experiencia estará acompañada por la visita caracterizada “De la mano de la Muerte”, que ofrecerá otra manera de acercarse a los relatos del recinto. La cita será a las 17:00 horas, con entrada libre. El cupo estará limitado a 100 personas. Durante esta edición, la música latinoamericana tendrá su propia celebración con “Cantos de la memoria”, un concierto a cargo del grupo Yo’olo y Los Atharantados, quienes compartirán una velada musical para acompañar estas fechas. La presentación comenzará a las 18:30 horas, con entrada libre y cupo limitado a 40 personas. Para asistir será necesario registro previo. El Centro Cultural Xavier Villaurrutia celebrará el festival “Día de Muertos, Monstruos, Luchadores y Leyendas Inmortales”, que reunirá la inauguración de ofrendas comunitarias, un espectáculo drag, un homenaje a íconos LGBT, una muestra gastronómica con tinta comestible y maquillaje de catrina. Además, las y los asistentes podrán participar en actividades de serigrafía sobre bolsas y playeras, por lo que se recomienda llevar alguna de estas prendas para intervenirla. La celebración comenzará a las 18:00 horas, con entrada libre.

Con información de N+