¿Qué Pasó en España Hoy 28 de Octubre 2026? Tragedia en Toledo Deja Decenas de Muertos y Heridos

Una tragedia se vivió hoy en España, debido a un choque de trenes de alta velocidad en Toledo, al sur de Madrid, el cual dejó decenas de muertos y heridos, de acuerdo con los últimos informes del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Debido al fuerte impacto, el saldo de fallecidos al momento es de 68, mientras el de heridos ronda las 80 personas, aunque esta cifra podría seguir en aumento por la gravedad del accidente.

¿Qué pasó en Toledo, España hoy?

De acuerdo con los primeros informes, los trenes de alta velocidad colisionaron a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y su caída por un terraplén.

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El ferrocarril Ave, que circulaba con 378 pasajeros hacia la ciudad de Sevilla, embistió al Iryo, que tenía 174 personas a bordo, incluido un bebé, y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

Miguel, un pasajero que viajaba con varios compañeros en el vagón trasero de uno de los trenes, narró a la emisora COPE qué pasó en el momento del accidente en Toledo.

"De repente hemos escuchado un estruendo gigantesco, un golpetazo enorme, de verdad que además ha sido continuo durante 10 segundos", dijo sobre lo que sucedió previo al impacto.

Una persona informada sobre el siniestro indicó que el tren operado por la empresa privada Iryo se detuvo cerca de Toledo por orden del gestor de infraestructuras Adif debido a una avería en el sistema de señalización.

Así luce la zona del accidente de trenes en España. Foto: Reuters

¿Qué dijo Renfe e Iryo, empresas ferroviarias?

Renfe declaró en un comunicado que, tras recibir autorización para continuar su trayecto, el tren Ave chocó contra el tren de Iryo, que permanecía parado por motivos desconocidos.

Según Renfe, su tren continuó su marcha según las instrucciones recibidas y se produjo la colisión. La investigación deberá establecer la secuencia exacta de los hechos, las condiciones de circulación y las circunstancias del impacto, añadió la empresa pública.

Por su parte, Iryo informó que su ferrocarril realizaba el trayecto Madrid-Sevilla y salió a las 7:43 hora local con 147 pasajeros, 3 tripulantes, 1 barista y 1 maquinista a bordo.

A las 8:48 horas, por causas que aún se desconoces, su tren recibió un golpe en la parte trasera, por lo que se activaron sus protocolos de emergencia y está colaborando con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente.

Cifra de muertos y heridos podría aumentar

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados, por lo que podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

Entre las víctimas fatales del accidente de trenes, se dio a conocer que estaba Fátima Báñez, exministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE.

Con información de EFE y Reuters.