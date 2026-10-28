Internacional

¿Qué Pasó en España Hoy 28 de Octubre 2026? Tragedia en Toledo Deja Decenas de Muertos y Heridos

Un accidente entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda dejó un saldo de fallecidos de 68 y de 80 personas lesionadas, de acuerdo con el último informe

Qué Pasó en Toledo, España Hoy 28 de Octubre 2026Servicios de emergencia laboran en la zona del accidente en Toledo, España. Foto: Cuartoscuro
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