Política

Sin Deuda Ni Aumento de Tarifas, Presentan Plan para Llevar Agua Limpia a Guadalajara

El acueducto Chapala-Guadalajara tendrá 42 kilómetros de longitud y una capacidad de 8 mil litros por segundo

Presentan Plan para Llevar Agua Limpia a GuadalajaraPresentan Plan para Llevar Agua Limpia a Guadalajara. Foto: CUARTOSCURO

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Sin deuda ni aumento de tarifas, se invertirá en un nuevo acueducto de 42 km para llevar agua limpia a la ciudad. Descubre más sobre este plan de 9,300 millones de pesos.

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