Sin Deuda Ni Aumento de Tarifas, Presentan Plan para Llevar Agua Limpia a Guadalajara

Durante la conferencia mañanera de este miércoles el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro presentó un plan de infraestructura hidráulica para mejorar el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), mediante la construcción de un nuevo acueducto y la modernización de instalaciones existentes.

Entre las obras se encuentra el acueducto Chapala-Guadalajara, que tendrá una longitud de 42 kilómetros y una capacidad de 8 mil litros de agua por segundo.

El proyecto también contempla la ampliación y modernización de la planta de bombeo Santa Cruz, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura de distribución y conducción del agua.

También se presentó el proyecto del acueducto Calderón-San Gaspar, que tendrá una longitud de 31 kilómetros y una capacidad de conducción de 3 mil 500 litros de agua por segundo. Las obras incluyen la ampliación de la planta potabilizadora San Gaspar para alcanzar esa misma capacidad, con una inversión federal de 5 mil 200 millones de pesos.

La inversión federal para desarrollar el plan de infraestructura hidráulica asciende a 14 mil 500 millones de pesos. De acuerdo con lo anunciado, las obras comenzarán en enero de 2027 y tendrán un periodo de ejecución estimado de dos años.

La renovación de la infraestructura hidráulica busca atender los problemas de calidad del agua que reciben los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara e incrementar el suministro en mil 200 litros por segundo.

De acuerdo con lo presentado, el proyecto también evitará la contratación de una deuda de hasta 56 mil millones de pesos para Jalisco. La construcción estará a cargo del Gobierno de México, mientras que la operación y el mantenimiento de las instalaciones seguirán bajo la responsabilidad del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Pablo Lemus, explicó que el nuevo sistema de conducción de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara será cerrado, a diferencia del anterior, que permanece abierto y está expuesto a fuentes de contaminación. Señaló que uno de los puntos con mayor afectación es la presa Las Pintas, donde desembocan descargas provenientes de municipios, industrias y actividades ganaderas.

Para atender esta problemática, indicó que se construyen colectores destinados a evitar vertidos ilegales en la zona, mientras las autoridades clausuran las descargas identificadas.