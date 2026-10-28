Ante Presunta Corrupción en el INE, Sheinbaum Propone Fortalecer Talleres Gráficos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy sobre el relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala y la designación de Blanca Cruz García como consejera presidenta provisional. La mandataria propuso fortalecer Talleres Gráficos de México ante los presuntos casos de corrupción.

En la conferencia mañanera de hoy, Sheinbaum Pardo dijo que se tiene que acabar con el “coyotaje” de las cuatro empresas que se dedican a producir la papelería electoral desde hace varios años. Apuntó que “para eso está Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado mexicano".

Señaló que, en todo caso, “si va a haber más empresas, que se compita, que no sea un grupo de empresarios que han estado ganando contratos desde hace tiempo en los Institutos Electorales Estatales y en el Instituto Nacional Electoral”.

“Mi manera de decirlo es: acabamos con los mapaches electorales o ahora vamos a acabar con los coyotes electorales. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, transparentando, desde entonces, cómo fue que se dio esto, con las sanciones correspondientes. Y dos, el fortalecimiento de los Talleres Gráficos de México con sus imprentas y la transparencia de talleres”, a través de un comité, propuso.

Ante los señalamientos por presunta corrupción contra Guadalupe Taddei, Sheinbaum Pardo dijo que en el INE primero debe hacerse una auditoría transparente.

“Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes, desde entonces, y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público, y si es necesario una denuncia penal, que procedan las denuncias penales y la solución de todo este coyotaje”, afirmó.

“No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera”, destacó. “Lo que va a permitir limpiar todo es la investigación”, que revele desde cuándo se otorgaron contratos a las empresas relacionadas con los presuntos casos de corrupción en los que presuntamente está involucrada Guadalupe Taddei, agregó la mandataria.

“Tiene que haber certidumbre en el INE. Ya no está la presidenta y tiene que transparentarse todo”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Guadalupe Taddei renunció el lunes ante la Cámara de Diputados como consejera presidenta del INE, cargo que asumió en abril de 2023.