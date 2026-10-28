Política

Ante Presunta Corrupción en el INE, Sheinbaum Propone Fortalecer Talleres Gráficos de México

Blanca Cruz asumió el cargo como presidenta consejera provisional del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei

Sheinbaum en la conferencia del 28 de octubre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia del 28 de octubre de 2026. Foto: EFE

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Sheinbaum propone fortalecer Talleres Gráficos de México tras presunta corrupción en el INE. Descubre más sobre la auditoría y el futuro del INE.

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