Sheinbaum Envía Mensaje de Solidaridad por Accidente de Tren en España

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de apoyo a la nación española tras el trágico accidente de tren registrado en España.

Al ser cuestionada sobre el suceso, la mandataria reafirmó el respaldo de su administración e hizo un llamado a la unidad entre ambos pueblos:

"Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren y lo que podamos hacer, nuestra solidaridad y abrazo al pueblo español".

Un choque entre dos trenes en Toledo, al sur de Madrid, dejó un saldo preliminar de 68 personas fallecidas y cerca de 80 heridos. El siniestro ocurrió cuando un tren AVE, que transportaba a 378 pasajeros con destino a Sevilla, colisionó a más de 100 kilómetros por hora contra la parte trasera de una unidad de la empresa Iryo que permanecía detenida sobre las vías debido a una falla en el sistema de señalización.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, los cuales cayeron por un terraplén. Tras el reporte, cuerpos de auxilio, unidades militares y equipos caninos se desplegaron en la zona para realizar labores de rescate y traslado de los lesionados a diversos hospitales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra de víctimas mortales podría continuar incrementándose conforme avanzan los trabajos entre los restos de las estructuras.

Por su parte, el gestor de infraestructuras ADIF, junto con las empresas Renfe e Iryo, colabora con las autoridades competentes en las investigaciones para determinar las causas exactas del percance y esclarecer la secuencia de autorizaciones de paso previas a la colisión.