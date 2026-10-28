Política

Sheinbaum Envía Mensaje de Solidaridad por Accidente de Tren en España

La Presidenta externó su respaldo a la nación europea tras el lamentable suceso ferroviario

La Presidenta de México Envía Mensaje de Solidaridad por Accidente de Tren en España.La Presidenta de México Envía Mensaje de Solidaridad por Accidente de Tren en España. Foto: Reuters

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Claudia Sheinbaum envía un mensaje de solidaridad a España tras el trágico accidente de tren. La presidenta reafirma el apoyo de México.

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