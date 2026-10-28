Tormenta Tropical Vance: Lluvias Intensas y Oleaje Elevado Afectarán a Estos Estados
El ciclón se desplaza hacia el norte sobre el océano Pacífico
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La tormenta tropical Vance ocasionará lluvias muy fuertes, posibles precipitaciones intensas y oleaje elevado en algunas regiones de México, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ciclón se ubica a 390 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 425 kilómetros de Punta Mita, Nayarit. Registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 km/h, y avanza hacia el norte a una velocidad de 17 km/h.
La circulación de Vance favorecerá las precipitaciones y condiciones de viento en el occidente del territorio nacional, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.
El pronóstico del SMN contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en las siguientes entidades:
Sur de Sinaloa.
Norte de Nayarit.
Sur de Durango.
Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos y arroyos.
Además de las lluvias, la tormenta tropical provocará condiciones marítimas adversas en las costas de Sinaloa y Nayarit.
Para las próximas 24 horas, el pronóstico indica vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. También se prevé oleaje de uno a dos metros de altura.
FBPT