Tormenta Tropical Vance: Lluvias Intensas y Oleaje Elevado Afectarán a Estos Estados

La tormenta tropical Vance ocasionará lluvias muy fuertes, posibles precipitaciones intensas y oleaje elevado en algunas regiones de México, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se ubica a 390 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 425 kilómetros de Punta Mita, Nayarit. Registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 km/h, y avanza hacia el norte a una velocidad de 17 km/h.

La circulación de Vance favorecerá las precipitaciones y condiciones de viento en el occidente del territorio nacional, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

El pronóstico del SMN contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en las siguientes entidades:

Sur de Sinaloa.

Norte de Nayarit.

Sur de Durango.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos y arroyos.

Además de las lluvias, la tormenta tropical provocará condiciones marítimas adversas en las costas de Sinaloa y Nayarit.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico indica vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. También se prevé oleaje de uno a dos metros de altura.

FBPT