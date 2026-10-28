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Tormenta Tropical Vance: Lluvias Intensas y Oleaje Elevado Afectarán a Estos Estados

El ciclón se desplaza hacia el norte sobre el océano Pacífico

El paso del huracán Simon, categoría 4, provocó diversas afectaciones en playa El ParaísoEl paso del huracán Simon, categoría 4, provocó diversas afectaciones en playa El Paraíso, ubicada en el municipio de Armería, Colima, el 11 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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