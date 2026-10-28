Programas sociales

¿Funciona el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina? Así Consultas Estatus Tras Registro

Los padres de familia que ya hicieron el registro se preguntan cómo conocer su estatus de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria 2026

Error en el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina 2026El registro de la Beca Rita Cetina comenzó el 26 de octubre 2026. Foto: Julio León
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