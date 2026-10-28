¿Funciona el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina? Así Consultas Estatus Tras Registro

Esta semana inició el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria 2026, por lo que muchos padres de familia que ya hicieron el trámite se preguntan cómo pueden darle seguimiento y si funciona el buscador de folios para conocer su estatus.

Si aún no realizas la incorporación de tu hijo, hija o hijos, en notas previas te decimos cómo hacer la solicitud, la guía completa para crear la Llave MX y la ubicación de las oficinas del Bienestar para recibir ayuda con la inscripción.

¿Qué pasó con el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina?

Actualmente, la plataforma buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio se encuentra fuera de servicio debido a que al ingresar muestra el siguiente mensaje:

"¡Estamos trabajando para brindarte una mejor atención! Nos encontramos en mantenimiento para implementar mejoras en el sistema. En breve la página volverá a su funcionamiento normal".

Así luce el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina

Sin embargo es importante señalar que en años pasados este buscador estuvo en mantenimiento y solo se volvió a habilitar en mayo de 2026 después del primer registro de la Beca Rita Cetina, el cual se realizó en marzo.

Esto debido a las solicitudes de los padres de familia por conocer el estatus de su inscripción para el apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos anuales.

En la plataforma, los solicitantes tenían que ingresar su folio de registro de la Beca Rita Cetina y el sistema de consulta les mostraba el resultado de si su hijo fue aceptado para recibir el apoyo en 2026.

Sin embargo, hasta el momento, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, no ha anunciado si se volverá a habilitar el buscador de folios por el reciente registro de los apoyos de primaria y secundaria, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse al pendiente.

¿Qué hacer después del registro de la Beca Rita Cetina?

Una vez que finalices el trámite en línea, debes asegurarte de descargar el comprobante de registro, el cual contiene el número de folio de tu solicitud y con este podrás darle seguimiento al proceso.

Después del periodo de inscripciones, los padres de familia deberán estar pendientes de la convocatoria para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina y posteriormente comenzarán a recibir el apoyo económico.

PPP