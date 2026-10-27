Apoyo Bienestar Mujeres de 18 a 59 Años Publicó Calendario: Días de Pago en Octubre 2026

Uno de los anuncios más esperados del último trimestre del año ha sido realizado: el apoyo bienestar mujeres de 18 a 59 años publicó calendario con los días de pago en octubre 2026. ¿Quiénes ya recibieron su pago? ¿Quiénes serán las próximas en cobrar? En N+ te damos a conocer la lista de fechas y letras.

Y es que la publicación de este programa social se suma a las que ya se han realizado en un mes de muchos movimientos en apoyos federales y estatales. Uno de estos fue la difusión de los días de dispersión de la Beca Benito Juárez, así como la apertura del registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

Calendario Apoyo Bienestar Mujeres de 18 a 59 años de octubre 2026

El secretario de Bienestar del Estado de México dio a conocer que a partir de este lunes 26 de octubre 2026 inició el periodo de pagos bimestrales del apoyo Mujeres con Bienestar, que entrega un monto de $2,500 pesos a las ciudadanas registradas.

Como ya es costumbre con este beneficio, el proceso de depósitos se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las beneficiarias.

Para octubre 2026, así van los días de pago:

26 de octubre de 2026: Letras de A a B.

27 de octubre de 2026: Leras de C a G.

28 de octubre de 2026: Letras de H a L.

29 de octubre de 2026: Letras de M a Q.

30 de octubre de 2026: Letras de R a Z.

Te recordamos que los requisitos para asegurar este apoyo son: ser mujer; vivir y contar con domicilio en el Estado de México; tener entre 18 y 59 años cumplidos a la fecha de la solicitud; presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social; no ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario, y completar de manera exitosa el proceso de solicitud.

Así va el calendario de pago del Apoyo Bienestar Mujeres de 18-59 años por grupos en octubre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar del Estado de México

¿Cuáles son los apellidos que cobran por día el apoyo Mujeres con Bienestar?

Ya que la entrega de este apoyo bienestar a mujeres de 18 a 59 años es con orden alfabético y ya ha dado inicio, los apellidos que deben revisar su cuenta para verificar que ya hayan recibido el pago son los que empiezan de la letra A a la G.

A continuación te compartimos algunos de los más populares, como referencia:

Álvarez.

Aguilar.

Acosta.

Alvarado.

Arreola.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.

Bernal.

Benítez.

Bezares.

Borbolla.

Cortés.

Castro.

Castillo.

Cruz.

Contreras.

Chávez.



Ahora, los apellidos que cobrarán este miércoles 29 de octubre son los del Grupo 3 en el calendario, que van de la H a la L. Por ejemplo.

Hernández.

Herrera.

Ibarra.

Ibáñez.

Juárez.

Jiménez.

Jaramillo.

López.

Lara.

Leal.

Lugo.

Apellidos del 29 de octubre de 2026

Martínez.

Manríquez.

Morales.

Mendoza.

Navarro.

Núñez.

Nieto.

Nava.

Nájera.

Ordóñez.

Ortega.

Ortiz.

Ochoa.

Orozco.

Pérez.

Pacheco.

Padilla.

Quintana.



Apellidos del 30 de octubre de 2026