Programas sociales

Apoyo Bienestar Mujeres de 18 a 59 Años Publicó Calendario: Días de Pago en Octubre 2026

El esperado anuncio por fin llegó y aquí te damos a conocer los apellidos de las beneficiarias que ya cuentan con el pago de $2500 pesos y quiénes siguen

Calendario de Pagos Apoyo Bienestar Mujeres de 18 a 59 Años: Así Quedan en Octubre 202El pago del apoyo bienestar para mujeres consta de $2,500 pesos. Foto: Secretaría de Bienestar Estado de México
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