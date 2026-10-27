Pensión Bienestar en Veracruz: Calendario de Pagos del Último Bimestre del 2026

Ya fueron informadas las fechas de pago establecidas para los distintos programas sociales, para el estado de Veracruz. En N+ te compartimos el calendario actualizado.

De acuerdo con autoridades, el calendario de pago comprende el bimestre de noviembre-diciembre 2026 para los programas de pensión para adultos mayores, mujeres bienestar y personas con discapacidad. La dispersión del recurso se llevará a cabo acorde a la inicial del primer apellido.

A continuación te compartimos la organización de letras.

A- Martes 3 de nombre

B- Miércoles 4 de noviembre

C- Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

D, E, F- Lunes 9 de noviembre

G- Martes 10 y miércoles 11 de noviembre

H, I, J, K- Jueves 12 de noviembre

L- Viernes 13 noviembre

M- Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

N, Ñ, O- Jueves 19 de noviembre

P, Q- Viernes 20 de noviembre

R- Lunes 23 y martes 24 de noviembre

S- Miércoles 25 de noviembre

T, U, V- Jueves 26 de noviembre

W, X, Y, Z- Viernes 27 de noviembre

A partir de estas fechas, se podrá hacer uso del beneficio en los bancos del bienestar establecidos en el estado.