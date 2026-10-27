Programas sociales

Pensión Bienestar en Veracruz: Calendario de Pagos del Último Bimestre del 2026

La dispersión del recurso será de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, por lo que exhortan a revisar las fechas

Calendario de Pagos Pensión Bienestar para Veracruz: Fechas Bimestre Noviembre-Diciembre 2026Calendario de pagos para adultos mayores en Veracruz: revisa las fechas por apellido. Foto: @bienestarmx

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Atención adultos mayores en Veracruz: ya está disponible el calendario de pago de pensiones para noviembre-diciembre 2026.

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Calendario de Pagos Pensión Bienestar para Veracruz: Fechas Bimestre Noviembre-Diciembre 2026 | N+