Inicia Registro de Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Inscribir a Tu Hijo de Primaria o Secundaria?

Ya inició el momento más esperado para los padres de familia: el registro de la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria, y para que no pierdas la oportunidad de hacer el trámite, acá te decimos paso a paso cómo inscribir a tu hijo.

Como lo anunció el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, este lunes abrió la plataforma para que las familias que tienen un hijo o hija en educación básica realicen su incorporación y reciban el apoyo de 2,500 pesos anuales o 1,900 pesos bimestrales, según sea el caso.

Requisitos del registro de la Beca Rita Cetina 2026

Estos programas se entregan de forma universal a los estudiantes de primarias y secundarias públicas del país, por lo que el único requisito es estar inscrito en el ciclo escolar actual en una escuela de este tipo.

Además, las mamás, papás y tutores deben tener a la mano y en formato JPG, PNG o PDF los siguientes documentos los cuales necesitarán para completar la inscripción a la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

¿Cómo registrar a mi hijo a la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria?

El registro a los programas para estudiantes de primaria y secundaria se realizará por internet del 26 de octubre al 6 de noviembre en la siguiente página web www.becaritacetina.gob.mx y para comenzar el proceso los papás, mamás o tutores deben iniciar sesión con su Llave MX o crear su cuenta.

Si aún no la tienes estos son los pasos para crearla:

Entra al siguiente enlace www.llave.gob.mx. Da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP Lee y acepta el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones. Da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento. Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico. Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar. Llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Una vez finalizado el proceso, el sistema solicitará verificar el número celular o el correo electrónico, por lo que deberás revisar tus mails o mensajes de texto para activar tu cuenta.

Después de activar tu Llave MX, deberás iniciar sesión en la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, aquí www.becaritacetina.gob.mx, con tu correo electrónico o número celular, así como con tu contraseña. Una vez dentro, sigue estos pasos:

Verifica los datos precargados y si son correctos, da clic en Subir Documentos. Elige una identificación oficial y súbela digitalizada en Cargar Archivo. Llena los datos de tu domicilio. Selecciona el tipo de comprobante de domicilio que subirás y da clic en cargar archivo. Lee y acepta el aviso de privacidad. Da clic en guardar registro. Te saldrá un mensaje de "Ya estás registrado como madre, padre o tutor". Da clic en Aceptar.

Ahora deberás continuar con el registro de tu hijo o hija uno por uno. Este es el proceso para solicitar la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria:

Da clic en Registrar un estudiante. Ingresa su CURP. Selecciona la casilla de No Soy un Robot. Pulsa en validar CURP.

Si está correcta, aparecerá este mensaje: "La persona estudiante está inscrita en una escuela pública puede proceder con el registro en este sitio", y se completarán automáticamente los datos de la o el estudiante.

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Da clic en Buscar CCT. Llena los campos de nivel educativo, turno y grado. Ingresa el parentesco con el alumno. Selecciona la casilla de manifiesto bajo protesta de decir verdad. Da clic en guardar y continuar.

Aparecerá el mensaje "Tu solicitud ha sido registrada". Si quieres registrar a otro estudiante, da clic en Volver al inicio y en el botón de + Registrar un Estudiante. Si ya terminaste da clic en Descargar Comprobante y guarda el documento, pues ahí viene el folio de solicitud con el cual podrás dar seguimiento al trámite.

Aunque el registro se realiza en la misma página, es importante señalar que la Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, mientras que el programa de primaria ofrece 2,500 pesos anuales para la compra de los útiles y uniformes escolares.

PPP