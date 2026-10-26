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Inicia Registro de Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Inscribir a Tu Hijo de Primaria o Secundaria?

Conoce todo el proceso para registrar a tu hijo o hija a la Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026, desde la Llave MX hasta agregar a un estudiante

Checa Cómo Registrar a tu hijo a la Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026El registro de la Beca Rita Cetina se hará del 26 de octubre al 6 de noviembre. Foto: Julio León
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