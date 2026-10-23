Asegura Tu Beca de 6,900 Pesos Para Preescolar: Qué Piden y Cómo Hacer Registro en Octubre 2026

Miles de familias aún tienen las oportunidad de recibir el apoyo de más de 6,900 pesos que da la beca para preescolar que tiene registro abierto en octubre 2026, por eso checa los documentos que piden para hacer la inscripción en línea y cómo asegurar la entrada al programa social.

Además del apoyo para niños de preescolar, lo que está por abrir es el ansiado registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, por eso en una nota ya te dijimos qué días se va a poder hacer la inscripción en línea, cómo saber si tu CURP está certificada para poder realizar el trámite y la fecha en que se va a llevar a cabo la Asamblea Virtual, para que los padres de familia puedan saber todos los detalles de este nuevo proceso.

¿Qué documentos piden para hacer el registro a las becas para preescolar 2026?

El apoyo de preescolar que tiene inscripciones abiertas es Mi Beca Para Empezar 2026 y los requisitos y documentos que piden para hacer el trámite son los siguientes:

Ser estudiante de preescolar inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2026-2027.

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

¿Cómo asegurar registro a la beca para preescolar de 6,900 pesos?

Todos los niños que cumplan con las condiciones de inscripción, tienen hasta el 30 de octubre 20256 para registrarse al programa social. El trámite se hace en línea y con estos pasos:

Registra a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace.

Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

Mi Beca Para Empezar de preescolar da un pago mensual de 600 pesos durante 10 meses y una vez al año deposita el Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de 970 pesos. Si sumamos todo eso, cada beneficiario recibe 6,970 pesos de forma anual.

AO