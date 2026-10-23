Programas sociales

Asegura Tu Beca de 6,900 Pesos Para Preescolar: Qué Piden y Cómo Hacer Registro en Octubre 2026

Si buscas becas para niños de preescolar en 2026, actualmente hay un apoyo que tiene registro abierto durante lo que queda de octubre

Asegura tu Beca de 6,900 pesos para preescolar qué piden y cómo hacer registro en octubre 2026Las becas para niños de preescolar aún tienen registro abierto en 2026. Foto: Cuartoscuro

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