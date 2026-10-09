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¿Como Saber Si Mi CURP Está Certificada por Renapo para Registro de Beca Rita Cetina en 2026?

La CURP certificada por Renapo es uno de los requisitos fundamentales para el registro exitoso de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria

Cómo saber si tengo CURP Certificada por Renapo para Beca Rita Cetina en Octubre 2026El registro de la Beca Rita Cetina será para alumnos de primaria y secundaria. Foto: Julio León
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