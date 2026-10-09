¿Como Saber Si Mi CURP Está Certificada por Renapo para Registro de Beca Rita Cetina en 2026?

El registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria iniciará en octubre de 2026 y uno de los requisitos fundamentales para hacer la inscripción es contar con la CURP certificada ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

Por ello, acá te explicamos cómo saber si está verificada y cómo hacer este trámite para poder realizar la inscripción del apoyo económico, que ya tiene fechas confirmadas del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Las Asambleas Informativas de la coordinación nacional de Becas Bienestar han comenzado en diferentes secundarias del país, y en ellas se ha explicado todo lo que se necesita para hacer la incorporación y no tener problemas a la hora del registro.

De igual forma, Julio León ha hecho énfasis lo importante que es verificar que la CURP de su hijo o hija esté actualizada y certificada, ya que el año pasado este problema ocasionó que los padres de familia no pudieran completar el registro, se retrasara su entrega de tarjeta y el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

¿Cómo saber si cuento con CURP Certificada para Beca Rita Cetina 2026?

En el documento de la Clave Única de Registro de Población debes revisar que éste cuente con la leyenda "CURP Certificada: verificada con el Registro Civil". En caso de que no tenga este mensaje debes verificar que tu Acta de Nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil en la página web: www.miregistrocivil.gob.mx.

CURP Certificada 2025

Si no está capturada o tiene un error deberás comunicarte o acudir al registro civil de tu localidad, ahí te informarán si la corrección requerida se puede llevar a cabo, o te indicarán el procedimiento a seguir.

Una vez que se corrijan los datos o se incorpore el Acta de Nacimiento de tu hijo, tendrás la CURP certificada automáticamente y no deberías tener problemas para hacer el registro de la Beca Rita Cetina en octubre 2026.

¿Cómo sacar la CURP Certificada por RENAPO?

Si el Acta de Nacimiento ya está capturada en la plataforma nacional, pero por algún motivo sigue sin aparecer como CURP certificada, deberás acudir a un módulo o a las oficialías de RENAPO en tu localidad para hacer la validación. Aquí puedes consultar las ubicaciones de las sedes.

Si tienes dudas sobre este trámite, puedes mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: tramitecurp@segob.com.mx. También puedes llamar al número telefónico 55 5128 0000, extensiones 15103, 15104, 15690, 15692 o 15693, para recibir orientación. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

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