Programas sociales

Escuelas Inician Asambleas para Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026

Julio León dio a conocer que ya comenzaron las asambleas de la Beca Rita Cetina en las primarias y secundarias públicas de México

Inician Asambleas para Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026Las asambleas informativas convocan a padres de familia y tutores. Foto: Julio León
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