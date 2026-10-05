Escuelas Inician Asambleas para Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026

Las asambleas informativas para el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria iniciaron este día en las escuelas públicas de México, informó Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.

Luego de que se realizara el registro de la Beca Benito Juárez de Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra en septiembre 2026, ahora toca el turno para que los estudiantes de nuevo ingreso en primaria y secundaria hagan su trámite.

¿Qué son las asambleas de la Beca Rita Cetina?

Estas reuniones son organizadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y en ellas se explica a las madres, padres y tutores los detalles del programa y cómo realizar el proceso de inscripción.

La convocatoria de las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se hace directamente en las primarias y secundarias públicas, por lo que los padres de familia deben estar pendientes de la información que les brinden las autoridades educativas de la escuela.

¿Dónde harán asambleas de la Beca Rita Cetina?

Julio León informó que esta semana se realizarán reuniones informativas en Michoacán, Aguascalientes, Colima y Jalisco, sin embargo las asambleas se llevarán a cabo en todo el país.

"Iniciamos las asambleas informativas a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias y secundarias públicas el día de hoy. Ya venimos camino a Michoacán, allá es donde iniciaremos pero esta semana también estaré por allá en Aguascalientes, vamos a Colima y también estaremos en Jalisco, pero a lo largo y ancho del país, los compañeros servidoras y servidoras de la educación estarán realizando asambleas. Así que mamá, papá, tutor: atentos a tu convocatoria que ya arrancamos el día de hoy", dijo en una de sus historias.

Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo iniciará el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, pero se espera que en los próximos días se den a conocer las fechas exactas. En una nota previa te decimos cómo puedes prepararte.

PPP