Apoyos Bienestar Abren Registro y Módulos en Octubre 2026: Programas, Cuánto Pagan y Requisitos

Septiembre fue mes de pago para millones de beneficiarios y este mes será de inscripciones, por eso acá te decimos qué programas del Bienestar abren registro y módulos en octubre 2026, cuánto dan en cada apoyo y los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres para llenar su solicitud en México.

El mes pasado también tuvieron la oportunidad de incorporarse estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universidades en México a las Becas Bienestar, e incluso, debido a la alta demanda, el registro tuvo que recorrerse unos días para asegurar que todos tengan la oportunidad de acceder.

¿Qué programas del Bienestar abren registro y módulos en octubre 2026?

Hay muy buenas noticias para hombres y mujeres, pues se espera que hasta siete apoyos Bienestar abran inscripciones durante este mes y todos son a nivel nacional, es decir, pueden aplicar personas que vivan a lo largo de todo el país. Estos son los programas:

Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026.

Conavi Vivienda Bienestar.

Beca Rita Cetina.

Tarjeta INAPAM.

Credencialización al Servicio Universal de Salud.

Registro de Pensión Bienestar en octubre 2026

Pese a que no se ha anunciado oficialmente, se espera que en próximas fechas se abra el registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años. Estos son los documentos que deben preparar las personas interesadas:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

En 2026, la Pensión Bienestar de 65 y más ofrece un pago bimestral de 6,400 pesos, mientras que el apoyo para mujeres de 60 a 64 años otorga una ayuda de 3,100 pesos bimestrales.

Es importante señalar que hasta el momento, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, no ha anunciado las fechas exactas en las que se realizará este registro, por lo que se pide a los interesados estar pendiente de esta información.

¿Cuándo es el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Como cada bimestre, a partir de este 1 de octubre 2026 se abrieron las nuevas opciones de vinculación al Centro de Trabajo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga un pago mensual de $9,582.47 pesos. Estos son los requisitos para el registro:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a un Espacio para Capacitación en un Centro de Trabajo.

Bajo protesta de decir verdad, declarar que no estudian y no trabajan.

Registrarse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la STPS, debidamente identificado, proporcionando la información y documentación requerida en el formulario de registro.

Fotografía del joven registrado(a) con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo su identificación oficial vigente.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia regular en el país, expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Registro de Conavi para Vivienda Bienestar

El programa para adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible ha abierto módulos en los últimos meses en diferentes estados de la república, por lo que se pide a las personas estar atentas de las convocatorias en sus municipios. Estos son los requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

¿Habrá registro de Beca Rita Cetina en octubre?

Debido a que en septiembre se realizaron las inscripciones para las otras becas, se espera que próximamente abra el registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, aunque se debe esperar la confirmación del coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León. Estos son los documentos que puedes preparar en lo que se hace el anuncio oficial:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

La Beca Rita Cetina ofrece diferentes apoyos a los estudiantes de educación básica, ya que a los de primaria les otorga un monto de 2,500 pesos anuales y a los de secundaria una ayuda de 1,900 pesos bimestrales.

Registro de la Tarjeta INAPAM en octubre 2026

Como cada mes, se encuentra abierta la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga acceso, a las personas de 60 y más, a descuentos en salud, transporte público, alimentación, agua y predial.

El trámite de la Tarjeta Inapam es presencial, se realiza en los Módulos de Bienestar y se entrega el mismo día. Los requisitos para son:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 6 meses).

Una fotografía tamaño infantil: Reciente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Teléfono de contacto: Nombre y número de un familiar o persona de confianza para casos de emergencia.

Credencialización al Servicio Universal de Salud

Continúa abierto el registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud, con lo cual las personas podrán recibir atención médica en las instituciones públicas del Gobierno de México. Esto debes llevar a los módulos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada y actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 o 6 meses).

Número telefónico de contacto y correo electrónico.

El registro está abierto solamente para las personas que ya son beneficiarias de la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad.

PPP