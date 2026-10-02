Internacional

Zar de la Frontera de EUA Presume Récord de 200,000 Arrestos de Migrantes en Últimos 4 Meses

Tom Homan dijo que en 2027 se reforzarán todas las acciones de deportación

Tom Homand, zar de la fronteraTom Homand, zar de la frontera. Foto: AP

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