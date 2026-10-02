Zar de la Frontera de EUA Presume Récord de 200,000 Arrestos de Migrantes en Últimos 4 Meses

Tom Homan, supervisor de la seguridad fronteriza estadounidense, conocido también como el zar de la frontera, señaló que en los últimos cuatro meses lograron emitir más de 200,000 arrestos a migrantes. Advirtió que las deportaciones se intensificarán en 2027.

"Escucho rumores de que no estamos haciendo lo suficiente. Los hechos dicen lo contrario. Estaba revisando números con mi jefe de personal. En los últimos cuatro meses, casi 200,000 arrestos en el interior. Eso es sin precedentes", dijo Homan en la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI).

Homan adelantó que septiembre registrará "la mayor cantidad de deportaciones de cualquier mes en la historia de ICE", el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, después de que junio, julio y agosto marcaran récords consecutivos. Solo en agosto se contabilizaron cerca de 51,000 arrestos.

Ante un grupo de latinos que expresó su respaldo al presidente Donald Trump, el funcionario también advirtió que las deportaciones se intensificarán en 2027, pese a las críticas de los demócratas y a las encuestas que reflejan desaprobación hacia la política migratoria de la Administración.

"Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas", afirmó.

Las declaraciones de Homan generaron controversia por producirse en Doral, Florida, ciudad que concentra la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos. Organizaciones de esta comunidad y de otras nacionalidades han denunciado que las redadas de ICE han convertido la localidad en un "pueblo fantasma".

Incluso algunos representantes republicanos han cuestionado el alcance de la política migratoria. La congresista María Elvira Salazar, de Miami, afirmó en un anuncio de campaña que las medidas impulsadas por Trump han ido "demasiado lejos".

Las asociaciones de exiliados que integran la Coalición de Sociedades Venezolanas en USA tienen previsto entregar este viernes en Doral una carta al congresista Díaz-Balart para solicitar medidas de alivio y trasladar sus reclamos al presidente.

Homan, sin embargo, restó importancia a las críticas. "Mucha gente en este país me odia. No me importa", afirmó. El funcionario sostuvo además que actualmente se están produciendo más arrestos y deportaciones que en cualquier otro momento de la historia del país y señaló que la cifra continuará aumentando, ya que ICE todavía necesita contratar a unos 2,000 agentes adicionales.

TLS