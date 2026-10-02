Internacional

EUA Busca Ampliar Uso de Drones Marítimos en Frontera con México

El Pentágono analiza formas más rápidas y económicas de desplegar nuevas tecnologías para disuadir los cruces de migrantes y el tráfico de drogas

Dron marítimo en frontera con México "Dron 'Lightfish' de Seasats opera frente a la costa de Texas, Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que drones autónomos están ayudando a detectar cruces ilegales en la frontera con México? El Pentágono planea expandir su flota. Conoce más sobre esta innovadora estrategia.

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