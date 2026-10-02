EUA Busca Ampliar Uso de Drones Marítimos en Frontera con México

El Pentágono podría ampliar el uso de drones autónomos de vigilancia en la frontera con México, en el Río Bravo (Río Grande) y en el Golfo de México, después de que estas embarcaciones, del tamaño de una canoa, ayudaron ⁠a las autoridades a detectar y disuadir los cruces fronterizos ilegales y el tráfico de drogas durante un programa piloto que comenzó en enero, dijo un funcionario estadounidense.

Estas embarcaciones de superficie no tripuladas, fabricadas por la empresa emergente Seasats, con sede en San Diego, patrullan el río durante largos periodos sin tripulación y forman parte de una iniciativa cada vez mayor por parte de las fuerzas armadas y del orden para utilizar sistemas autónomos relativamente económicos en misiones de vigilancia y seguridad.

La misión fronteriza también pone de relieve cómo una nueva generación de empresa emergentes de defensa respaldadas por capital riesgo está en condiciones de hacerse con un mercado que antes dominaban los contratistas tradicionales, ahora que el Pentágono busca formas más rápidas y económicas de desplegar nuevas tecnologías capaces de operar las 24 horas del día.

Los responsables de Defensa están estudiando si estas embarcaciones, que se alimentan de paneles solares, podrían desplegarse de forma más generalizada como parte de una iniciativa más amplia para vigilar tramos remotos del Río Bravo. Además de Seasats, empresas como Saronic, Saildrone y Splash ofrecen drones marinos similares.

El gobierno estadounidense quieren ampliar la flota robótica, que actualmente consta de un grupo ⁠de prueba de 10 embarcaciones, hasta alcanzar un máximo de 50, con el fin de aliviar la carga de trabajo de los buques de la Guardia Costera y las aeronaves tripuladas que patrullan la frontera con México, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

Los drones marítimos son "soluciones rentables para interceptar y desplegar personal en estas zonas hacia las que ahora se dirigen los narcotraficantes", dijo M. Roosevelt Ditlevson, subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas.

Los drones pequeños y otras plataformas no tripuladas ⁠se han generalizado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en los últimos años tras sus repetidos éxitos en la guerra de Ucrania.

El 'Lightfish¿ de Seasats, de 11 pies (3.35 metros) y 340 libras (154.2 kilos), es una embarcación autónoma de perfil bajo que cuesta aproximadamente 240,000 dólares y puede lanzarse desde una rampa para embarcaciones o desde la parte trasera de una camioneta. El dron puede operar durante meses seguidos en mares agitados.

Las embarcaciones llevan sensores —entre ellos, sensores electroópticos, infrarrojos y de sonar— que envían datos de seguimiento en tiempo real directamente a redes de software militar, como el sistema Maven de Palantir Technologies y la plataforma Fortress de Anduril Industries, alertando así a las unidades de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Guardia Costera.

El Pentágono ha indicado que, en un mes normal, los drones Lightfish han colaborado en 452 detecciones, 350 detenciones y 100 devoluciones, que se refieren a los casos en que un grupo de personas abandona su intento de cruzar la frontera tras darse cuenta de que han sido descubiertos.

"Ven que la embarcación les está esperando allí y saben que, básicamente, han sido descubiertos", explicó Ditlevson.

El fabricante de drones acaparó la atención internacional en julio cuando se informó que una embarcación comercial de Lightfish que operaba dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas navegó lo suficientemente cerca de un destructor lanzamisiles de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China como para capturar un video detallado en primer plano, lo que demostró cómo las embarcaciones autónomas de bajo costo pueden vigilar activos militares valorados en miles de millones de dólares.

Si el éxito continúa, Ditlevson dijo que los pedidos de Lightfish podrían aumentar en 50 embarcaciones y que, potencialmente, también podrían operar en el Golfo de México, formando una barrera de radar entre Texas y Cayo Hueso. No obstante, Ditlevson señaló que el uso se ampliará de forma gradual, explorando diferentes tecnologías.

"No nos decantamos por ningún proveedor en concreto. Queremos la mejor tecnología", dijo a Reuters en una entrevista.

El director ejecutivo de Seasats, Mike Flanigan, señaló que los sistemas no tripulados proporcionan una cobertura constante que los activos tradicionales, grandes consumidores de combustible, no pueden igualar.

"Un avión o un barco pueden llegar muy lejos muy rápido, pero si dices: 'Quiero mantener ese Boeing 737 sobre una zona del océano durante un día', simplemente no puede hacerlo", explicó Flanigan.

"La embarcación no cubre ni de lejos ⁠tanto territorio tan rápido, pero puede permanecer allí durante meses seguidos, lo cual es el factor diferenciador clave para estas aplicaciones de seguridad y vigilancia".

A medida que el refuerzo de la seguridad fronteriza y las operaciones militares específicas han reducido las rutas de contrabando de drogas, los cárteles se han ido desplazando cada vez más hacia las vías navegables costeras y las regiones cercanas a la costa.

El uso cada vez más extendido de drones en el Golfo de México es un paso previo a la puesta a prueba de las embarcaciones en los mares más agitados del océano Pacífico, cerca de San Diego.

Con información de N+ y Reuters.