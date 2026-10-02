Revés a Decretos sobre Vivienda en España Desata Protestas y Posibles Elecciones Anticipadas

El Congreso español rechazó los dos decretos propuestos por el Gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda en el país, con los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts.

Con el previsto rechazo en el Congreso a los dos decretos, las medidas de urgencia acordadas por el Gobierno de coalición decayeron en un contexto de creciente descontento social, con manifestantes protestando a las puertas del edificio, y con posible adelanto electoral.

Cabe recordar que el desalojo la semana pasada en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años, fue el detonante de ese malestar y de numerosas protestas en forma de acampadas en plazas de toda España, entre ellas la de Sol en Madrid.

Parte de los acampados se acercaron esta mañana a las puertas del Congreso para seguir la votación de los decretos y los centenares de manifestantes que se agolparon junto a la Cámara Baja expresaron su decepción y rabia por el rechazo de las medidas al grito de "vergüenza, vergüenza” y "huelga general”.

Estos decretos contenían la prórroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

Las dos votaciones se celebraron por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda de los socialistas de Pedro Sánchez acusaron al de derechas de estar del lado de los "buitres" y no de la "gente".

Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran "valientes" y "coherentes" y apoyaran unas medidas "ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones".

De lo contrario, "el daño a nuestro país será inmenso", apuntó Sánchez, que dirigió su mensaje a PP y Junts. También la ministra de Vivienda intentó hasta el final que los nacionalistas de Junts cambiara de opinión y se abstuviera, lo que hubiera servido para aprobar el decreto.

Pero su portavoz, Miriam Nogueras, mantuvo su rechazo y pidió al Gobierno que retirara los dos decretos de vivienda que se debatían hoy para negociar otro a partir de un texto propuesto por su grupo.

El Ejecutivo se negó y la ministra le recordó que el 90% de las medidas de su texto están recogidas en el decreto.

PP y Vox coincidieron con Junts en que el decreto ni soluciona el problema de la vivienda, ni protege a los más vulnerables, ni impide que los "fondos buitre" hagan negocio o los desahucios.

Acampados en Madrid mantienen protesta

La acampada en la céntrica plaza madrileña de Puerta del Sol se mantendrá después de que el Congreso rechazó los dos decretos propuestos por el Gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda, anunció este viernes la portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río.

Del Río destacó que con la acampada hubo un "estallido de poder popular" que ya es "imparable", a pesar de que los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts rechazaran los decretos con medidas de urgencia acordadas por el Gobierno de coalición de España.

Además, Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón lamentaron, por su parte, que el Congreso de los Diputados no convalidara los dos decretos de vivienda, lo que supone un "claro revés" para el derecho a la vivienda en España y condena a millones de personas a "peores condiciones".

"Esto es un claro revés para el derecho a la vivienda en España y para todas esas personas que estos días veían en la movilización ciudadana una esperanza renovadora", reprochó la portavoz de Amnistía Ana Gómez en declaraciones desde la acampada en la Puerta del Sol.

Como consecuencia de la votación en contra de los dos decretos, "España seguirá vulnerando el derecho a la vivienda, incumpliendo así sus obligaciones internacionales", según Gómez, que ha subrayado que PP, Vox y Junts "no parecen estar pensando en las personas más vulnerables en un país donde se producen 70 desalojos cada día".

Y Desde Oxfam Intermón, su responsable de vivienda, Alejandro García-Gil, afirmó que se perdió "una oportunidad histórica para empezar a cambiar el rumbo de la política" en España en esta materia y dar respuesta a una crisis convertida en "una emergencia social y uno de los principales motores de desigualdad" en el país.

Posible adelanto de las elecciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales después de que el pleno del Congreso no haya convalidado este viernes los dos decretos en materia de vivienda.

Fuentes del Ejecutivo señalaron tras el rechazo de los dos decretos que hay que analizar qué se puede hacer para recuperar las medidas incluidas en los mismos y resolver el problema de la vivienda.

Ante ello, subrayaron que no se descarta la posibilidad de unas elecciones, aunque afirman que en este instante no se está "en esa pantalla".

No obstante, la decisión final de Sánchez será fruto del periodo de reflexión que abrió tras lo sucedido este viernes en el Congreso, apuntan desde el Ejecutivo, y durante el que consultará con otros miembros del Gobierno -que su partido, el PSOE, comparte con el grupo de izquierdas Sumar- y de su formación.

Las fuentes citadas no fijan un tiempo concreto para que el presidente del Gobierno adopte su decisión. Los escenarios que se abren son:

Por lo fijado en la ley electoral, si Sánchez -la única persona con potestad para proponer la disolución del Parlamento- quisiera que se celebrasen elecciones en el primer domingo posible, tendría que anunciar su convocatoria el próximo lunes 5 de octubre.

En ese caso, al día siguiente el decreto de disolución de las Cortes se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de acuerdo con la ley electoral, los españoles acudirían a las urnas 54 días después, el 29 de noviembre.

Pero si Sánchez decide que la legislatura continúe (habría de acabar en julio de 2027), el Gobierno afirma que, pese a lo sucedido este viernes, con la mayoría que hay en el hemiciclo se puede seguir gobernando y legislando.

Aseguran que el hecho de que el partido independentista catalán Junts se haya descolgado de la mayoría de investidura y haya votado en contra, junto al conservador PP y la ultraderecha de Vox, de los dos decretos de vivienda, no se está viviendo como una enmienda a la totalidad.

Sin embargo, insistieron en que la vivienda es el mayor problema que tiene la sociedad, y el desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años que fue desalojada de la casa de Madrid donde vivía desde hace décadas por no poder hacer frente a una subida del alquiler, supone un punto de inflexión social.

Por su parte, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición española, urge a poner fecha, lo antes posible, a las elecciones generales.

"Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha", afirmó el líder popular en una rueda de prensa en el Congreso tras la votación de los decretos.

Con información de N+ y EFE.