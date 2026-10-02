Internacional

Revés a Decretos sobre Vivienda en España Desata Protestas y Posibles Elecciones Anticipadas

Pedro Sánchez abrió un periodo de análisis y reflexión para decidir si se adelanta el proceso electoral, en medio de un descontento social

Protesta afuera del Congreso de EspañaProtesta afuera del Congreso de España. Foto: EFE

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El Congreso español rechaza medidas de vivienda, desatando protestas y posibles elecciones anticipadas. ¿Qué sigue para el gobierno de Sánchez?

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