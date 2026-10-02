Marchas

¿Por Qué Se Marcha Hoy 2 de Octubre de 2026? Esta Es la Razón de la Consigna 'No Se Olvida'

A 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, colectivos y estudiantes realizarán movilizaciones en la Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre en la CDMXEstudiantes y colectivos marcharon con motivo de la conmemoración de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1868. Foto: CuartOscuro | Archivo

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