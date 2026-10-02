¿Por Qué Se Marcha Hoy 2 de Octubre de 2026? Esta Es la Razón de la Consigna 'No Se Olvida'

Este viernes 2 de octubre de 2026 se realizarán marchas en la Ciudad de México (CDMX) con motivo del 58 aniversario de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, uno de los episodios más relevantes del movimiento estudiantil de ese año.

La fecha es recordada cada año mediante la consigna "2 de octubre no se olvida", que es utilizada para mantener presente lo ocurrido ese día del año de 1968 y como exigencia de esclarecer las responsabilidades relacionadas con la violencia registrada durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas.

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco?

El 2 de octubre de 1968, miles de personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas para participar en un mitin del movimiento estudiantil. La movilización ocurrió después de semanas de protestas, huelgas y enfrentamientos entre estudiantes y cuerpos de seguridad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que alrededor de las 18:00 horas, mientras se desarrollaba el mitin, un helicóptero sobrevoló la zona y lanzó luces de bengala. Posteriormente comenzaron los disparos y se produjo una intervención de elementos del Ejército y otros cuerpos de seguridad.

El episodio provocó muertos, heridos y detenidos. El número exacto de personas fallecidas continúa siendo objeto de discusión histórica.

El movimiento estudiantil había establecido un pliego petitorio de seis puntos, relacionado con la liberación de presos políticos, cambios en los cuerpos de seguridad y el deslinde de responsabilidades por los actos represivos.

Entre las demandas estaban la libertad de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal relacionados con el delito de disolución social, la indemnización a las víctimas y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Además, el movimiento planteaba la necesidad de establecer un diálogo público con las autoridades para discutir sus demandas.

Las movilizaciones del 2 de octubre tienen como antecedente directo la conmemoración de los acontecimientos de Tlatelolco y buscan mantener presente la memoria de las personas afectadas por la represión de 1968.

La frase "2 de octubre no se olvida" se convirtió en una de las consignas históricas asociadas con esta fecha.

Para este viernes están previstas movilizaciones desde dos puntos de la Ciudad de México.

Una de ellas partirá del Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, con dirección al Zócalo capitalino. La convocatoria corresponde al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

La segunda tendrá como punto de partida la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y también tendrá como destino el Zócalo. Esta movilización es convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas bajo la consigna "¡Ni perdón, ni olvido!".

FBPT