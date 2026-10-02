Marchas

Marcha del 2 de Octubre: 8 Mil Asistentes, 18 Lesionados y Un Menor Herido por Explosivo

Un grupo de aproximadamente 200 personas con el rostro cubierto ocasionó daños al mobiliario urbano, estaciones del transporte público y comercios

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Hoy, 58 años después de Tlatelolco, marchas en CDMX exigen justicia. Evita bloqueos e infórmate sobre las rutas y alternativas viales.

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