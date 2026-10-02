Marcha del 2 de Octubre: 8 Mil Asistentes, 18 Lesionados y Un Menor Herido por Explosivo

La movilización conmemorativa por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968, que partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, rumbo al Zócalo capitalino, concluyó con una asistencia de 8 mil personas. Las actividades transcurrieron, en su mayoría, de manera pacífica.

Con el objetivo de proteger la integridad de los participantes, la SSC CDMX desplegó un dispositivo conformado por 900 integrantes de las Policías de Sector y Metropolitanos, más de 200 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito que brindaron seguridad vial.

También se dieron cita 180 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron a 18 civiles que resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el lugar, así como un joven de 17 años a quien le explotó un artefacto explosivo que portaba y fue trasladado a un hospital para su atención especializada.

Durante la jornada, un grupo de aproximadamente 200 personas con el rostro cubierto, ajenas a la organización de la marcha, que portaba tubos, martillos y mazos, palos, ocasionó daños al mobiliario urbano, estaciones del transporte público y establecimientos comerciales ubicados a lo largo del trayecto sobre Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo.

"Al arribar al primer cuadro de la ciudad, lanzaron piedras, petardos, cohetones y diversos artefactos contra el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y Palacio Nacional", informó en un comunicado la SSC CDMX.

Estudiantes de diversas instituciones salieron de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para dirigirse hacia el Zócalo. La policía desplegó un dispositivo con 4 mil elementos para vigilar la movilización.

Para las 17:30 horas, los primeros manifestantes habían llegado a la plancha del Zócalo de la Ciudad. Y más tarde, encapuchados detonaban cohetones en las inmediaciones de la plancha de la Plaza de la Constitución.

Los petardos eran detonados de frente a la fachada de la Catedral Metropolitana y, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sujetos embozados prendían fuego en una de las columnas.

En otro punto, un grupo de manifestantes con el rostro cubierto lanzaba cohetones e intentaba prender fuego a las vallas que protegen Palacio Nacional.

Frente a Palacio Nacional, los manifestantes intentaban retirar las vallas para ingresar a la residencia oficial y sede del Ejecutivo Federal; no obstante, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana repelían a los encapuchados con extintores.

Pasadas las 18:30 horas, los contingentes comenzaban a retirarse de las inmediaciones del Zócalo, pero algunos de los integrantes del bloque negro continuaban intentando retirar las vallas metálicas que dan hacia Palacio Nacional.

Cerca de las 19:00 horas, sujetos embozados continuaban lanzando objetos contra las vallas que protegen Palacio Nacional, sin lograr penetrar la estructura metálica.

Al arribar a la plancha del Zócalo capitalino, un integrante del grupo de personas encapuchadas encendió una bomba molotov e intentó arrojarla; sin embargo, el objeto rebotó y le provocó lesiones, informó la SSC CDMX.

A las 20:00 horas, un grupo de manifestantes continuaba intentando derribar las vallas de Palacio Nacional.

Embozados rompen vidrios en estación Tlatelolco

Un grupo de personas embozadas rompió vidrios y lanzó cuetones al interior de la estación Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras estos hechos, se realizaron revisiones en la estación para retirar objetos que pudieran ser utilizados para agredir. Durante las labores, nuevamente fueron lanzados cuetones, por lo que personal del Metro accionó un extintor para contener la situación.

En las revisiones fueron asegurados diversos objetos, entre ellos cadenas, palos, cuetones y martillos.

Cerca de las 15:20 horas, las estaciones Bellas Artes de las líneas 2 y 8 e Hidalgo de líneas 2 y 3 fueron cerradas por la movilización. Como alternativas, se pueden utilizar la estación Allende de la Línea 2, Juárez de la Línea 3 y San Juan de Letrán de la Línea 8.

Para las 18:30 horas, las estaciones Bellas Artes de las Líneas 2 y 8 e Hidalgo de las Líneas 2 y 3 del Metro CDMX fueron reabiertas. Únicamente permanecía cerrada Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2, donde los trenes no realizan parada.

"La circulación es continua en las 12 líneas de la red", informó el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

EUA emite alerta a sus ciudadanos en CDMX por posible vandalismo

Ante las fuertes movilizaciones que suscita esta fecha, la embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso para sus connacionales.

En el aviso publicado en su sitio web, la embajada de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México sobre la concentración en la Plaza de las Tres Culturas, así como de la marcha que va de Tlatelolco al Zócalo.

SSC CDMX resguarda Bellas Artes y Eje Central

Esta tarde inició la primera marcha por el 2 de octubre; avanzan por Paseo de la Reforma, con dirección al oriente, a la altura de Niza, en la alcaldía Cuauhtémoc. Alternativa vial: Avenida Chapultepec.

En el Centro Comercial Tlatelolco, previo a la marcha, se registraron actos de vandalismo que derivaron en pintas y vidrios rotos.

Alternativas viales

Para evitar la zona de la marcha de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó circular por vías alternas como Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec, Avenida Dr. Río de la Loza, José María Izazaga, el Eje 1 Norte y Manuel González.

Por los bloqueos en calles de la zona centro de la Ciudad de México, puedes circular por Paseo de la Reforma, la calle Artículo 123 o la Avenida Hidalgo.

Marcha de la UNAM

Otra marcha por el 2 de octubre será del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, movilización que será encabezada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contingente que partió a las 15:30 horas.

En las movilizaciones por la matanza de Tlatelolco también participarán otros grupos como Universitarios en Resistencia, las secciones 7, 22 y 9 de la CNTE, el Comité Lucha Tlalpan, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM), la Coordinadora Primero de Diciembre, Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón de Oaxaca, el colectivo Kamiltik, Caminando con la Sexta, Frente Anarcoqueer Interuniversitario, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de Junio y la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.