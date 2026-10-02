Marchas, Concentraciones y Rodadas Agendadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 2 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 31 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 2 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 18 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

En Cuauhtémoc el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo capitalino.

El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” marchará a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas en avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central ‘Lázaro Cárdenas’, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo capitalino.

Morritas Riders rodarán a las 19:00 horas de gasolinera en avenida Tláhuac 5927, colonia La Nopalera, alcaldía Tláhuac; a las 19:30 horas de avenida 11 y Lebrija, colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa; a las 20:00 horas de Ejido 16 y 16 de Septiembre, colonia San Francisco Culhuacán de la Magdalena, alcaldía Coyoacán con destino a avenida División del Norte 2761, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán.

Contingente ciclista rodará durante el día del Centro Cultural Universitario en avenida Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a la Plaza de las Tres Culturas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ