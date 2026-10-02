¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Accidentes y Afectaciones

Para que tomes previsiones y puedas realizar tus traslados sin contratiempos, en N+ te contamos cómo está la circulación en la autopista México-Querétaro.

Al ser una de las carreteras con mayor tránsito, con más de 80 mil autos al día en promedio, también es una de las autopistas donde más accidentes e incidentes viales ocurren.

En este sentido, en las primeras horas de este viernes 2 de octubre, ni la Guardia Nacional (GN) ni Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre afectaciones en la vía.

Más tarde, a las 10:37 horas, Capufe alertó sobre carga vehicular pero en el Libramiento Noreste de Querétaro, Plaza de Cobro Chichimequillas, en ambos sentidos, por lluvia ligera y sin reporte de incidentes.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM