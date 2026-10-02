Accidentes

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Accidentes y Afectaciones

Esta carretera es una de las más importantes en el país, ya que conecta al centro del territorio nacional con la Ciudad de México

Cierre a la circulación en el km 43 de la autopista México-QuerétaroCierre a la circulación en el km 43 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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¿Hay Tráfico en la México-Querétaro Hoy 2 de Octubre 2026? Así Está la Autopista por Bloqueos y Accidentes | N+