¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Accidentes y Afectaciones
Esta carretera es una de las más importantes en el país, ya que conecta al centro del territorio nacional con la Ciudad de México
Esta carretera es una de las más importantes en el país, ya que conecta al centro del territorio nacional con la Ciudad de México
Para que tomes previsiones y puedas realizar tus traslados sin contratiempos, en N+ te contamos cómo está la circulación en la autopista México-Querétaro.
Al ser una de las carreteras con mayor tránsito, con más de 80 mil autos al día en promedio, también es una de las autopistas donde más accidentes e incidentes viales ocurren.
En este sentido, en las primeras horas de este viernes 2 de octubre, ni la Guardia Nacional (GN) ni Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre afectaciones en la vía.
Más tarde, a las 10:37 horas, Capufe alertó sobre carga vehicular pero en el Libramiento Noreste de Querétaro, Plaza de Cobro Chichimequillas, en ambos sentidos, por lluvia ligera y sin reporte de incidentes.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.
Con información de N+
ICM