Seguridad

México Va por Decreto para Prohibir Contenido en Redes Sociales que Incite a la Violencia

El gobierno federal anuncia acciones luego del ataque armado en una secundaria de Torreón, Coahuila

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Harfuch Da Pésame a Familia de Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón

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México va por decreto para prohibir contenido violento en redes tras ataque en Torreón. Sheinbaum exige a plataformas eliminar publicaciones que inciten a la violencia. Más detalles en desarrollo.

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