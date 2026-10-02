México Va por Decreto para Prohibir Contenido en Redes Sociales que Incite a la Violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de trabajo luego del ataque armado en la escuela secundaria 13 de Torreón, Coahuila, que dejó una persona muerta y cuatro heridas. Detalló que el plan contempla exigir a las plataformas digitales que prohíban contenido sobre violencia, abuso o acoso.

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento que encuentren, comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso, es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales”, subrayó la mandataria en la conferencia mañanera de hoy.

Dijo que otro de los objetivos es que la próxima semana esté listo el decreto relacionado con la “obligación de las plataformas de bajar esos contenidos, no permitir que se difundan, y tiene que quedar muy claro cuáles, para que no raye en la censura”.

Sheinbaum Pardo llamó a los padres y madres de familia “para que estén muy atentos al tipo de contenidos que ven sus hijos en las redes sociales”.

El grupo de trabajo estará coordinado por Luisa María Alcalde Luján, consejera Jurídica del Ejecutivo, y se conformará por instituciones como la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además, participarán expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el grupo de trabajo busca "actuar de manera anticipada, reducir los riesgos y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuestas de contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia".

Apuntó que la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que “establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes”.

Destacó que el plan también fortalecerá el programa ABC de las Emociones con asambleas con padres de familia y la incorporación de “buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna”.

Otro de los puntos principales es el “llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas, fortalecer la comunicación y, ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico”.

También, se impulsarán las “reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales”.

Recalcó que un componente central del grupo de trabajo es el entorno digital, por lo que se ha fortalecido “el monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento”.

El Centro Nacional de Inteligencia aumentará “el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características, con el objetivo de identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos de violencia”.

“Consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa, por sí mismo, que una persona vaya a cometer un delito”, recalcó García Harfuch. “La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata”, enfatizó.

Sobre el ataque en una escuela en Coahuila, el secretario García Harfuch confirmó que dos jóvenes, identificados como hermanos y exalumnos de la secundaria 13, agredieron con armas blancas a personal educativo y a estudiantes, acto por el que una directiva resultó gravemente lesionada y murió: "Expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus alumnos y a toda la comunidad escolar".

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, dos maestros, uno en estado delicado, un alumno y una mujer, quienes están recibiendo atención médica, agregó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Señaló que las autoridades federales mantendrán “acompañamiento institucional y coordinación con el gobierno de Coahuila, las acciones necesarias para contribuir a su atención y fortalecer las medidas de prevención”.

La prioridad “es utilizar todas las capacidades disponibles para proteger a las comunidades escolares y evitar que hechos tan lamentables como estos vuelvan a ocurrir”, afirmó Omar García Harfuch.