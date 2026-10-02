Investigación para Detener al Miguel Ángel 'N', alias 'Sol', Duró Cerca de 300 Días en 4 países

Los trabajos de investigación para lograr la detención de Miguel Ángel "N", alias "Sol" o "Mike", encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, duraron cerca de 300 días.

Luego de la detención de Miguel Ángel "N", la noche del 1 de octubre en Zapopan, Jalisco, se dio a conocer que los trabajos de investigación incluyeron el uso de inteligencia y análisis de información técnica para detectar los movimientos del sujeto en países como Francia, Grecia, Mónaco y España, a donde viajó en aeronaves privadas y estancias o viajes a esos países.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Es 'Villa Verona' el Fraccionamiento Donde Fue Detenido Miguel Ángel 'N'

Durante meses, la Marina y el Gabinete de Seguridad reconstruyeron su entorno y rastrearon sus operaciones financieras hasta ubicarlo en su domicilio en Villa Verona en el estado.

Las autoridades siguieron sus registros telefónicos, rutas de movilidad, vigilancia técnica, fuentes humanas, análisis financieros y coordinación entre distintas instituciones. Durante las indagatorias, se vigilaron domicilios y vehículos, monitoreo de cámaras y redes sociales, vigilancia aérea en tiempo real y análisis de registros telefónicos y rutas.

Se le dio seguimiento en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, entidades en donde se contó con la colaboración de autoridades estatales.

A través de un comunicado conjunto de la FGR, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Solano Ruiz era el último elemento que restaba detener de la organización delictiva "Los Primos", que encabezaban Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Durante los cerca de 300 días de investigación, se analizaron datos que permitieron identificar diversos domicilios en México, así como movimientos en cuatro países, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación y se desplegaron labores de seguimiento para determinar su ubicación.

Luego de esos trabajos, la noche del 1 de octubre, personal naval, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial, realizó un cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Verona en Zapopan, donde fue localizado Solano Ruiz.

En ese momento, según detalla el comunicado, fue detenido "Sol", quedando bajo custodia de las autoridades para su traslado a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con información de las autoridades federales, los delitos por los que es investigado ocurrieron cuando el "Sol", o El Mike" ya no estaba en servicio activo.

Un análisis financiero que se incorporó a la investigación en su contra, se detectó que 52.2 millones de pesos ingresaron a sus cuentas, mediante operaciones asociadas con boletos, fichas, premios de juegos y sorteos. Otros 11.5 millones de pesos fueron gastados a través de dos tarjetas de crédito.

Además, se detectaron 3.4 millones de pesos recibidos mediante cinco empresas vía nómina, cerca de 2 millones de pesos mediante 13 cheques interbancarios, alrededor de 5.3 millones de pesos registrados bajo otro concepto financiero, aproximadamente un millón relacionado con el pago de un penthouse en Tulum y cerca de cinco millones recibidos del sindicato SIPROMEX.

El exuniformado presuntamente mantenía una relación cercana con los hermanos Farías Laguna y con Climaco Aldape, capitán de navío, para el supuesto contrabandeo de combustible desde Texas que declaraban fiscalmente como aceite para pagar una tasa cero de impuestos, lo que se conoce como huachicol fiscal.

Se le señalaba por presuntamente realizar todas las comunicaciones y acuerdos de sobornos traducidos en actos de corrupción para que los cargamentos de combustible ilegal pasaran desapercibidos por las autoridades portuarias.

TLS