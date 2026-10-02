Seguridad

Investigación para Detener al Miguel Ángel 'N', alias 'Sol', Duró Cerca de 300 Días en 4 países

Los trabajos de investigación para lograr la detención del sujeto, por parte del Gabinete de Seguridad, duraron cerca de un año y abarcó naciones como Suiza y España

Miguel Ángel "n" alias Capitán SolMiguel Ángel "n" alias Capitán Sol desciende del avión. Foto: SSPC

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