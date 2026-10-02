Seguridad

Autoridades Detectaron Movimientos Millonarios de Miguel Ángel 'N', alias 'Sol'

La Marina detuvo a un hombre señalado de ser pieza relevante en el caso de huachicol fiscal

Miguel Ángel 'N', alias 'Capitán Sol'. Foto: Gabinete de SeguridadMiguel Ángel 'N', alias 'Capitán Sol'. Foto: Gabinete de Seguridad
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