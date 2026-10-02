Autoridades Detectaron Movimientos Millonarios de Miguel Ángel 'N', alias 'Sol'

En Zapopan, Jalisco, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) capturó a un hombre señalado de ser una pieza clave en una red dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos: Miguel Ángel ‘N’, alias Sol o Mike.

Su aprehensión ocurrió la noche del 1 de octubre 2026 en un domicilio del Fraccionamiento Villa Verona, luego de una investigación de meses en la que la Inteligencia Naval siguió sus movimientos, reconstruyó su entorno y rastreó sus operaciones financieras para ubicarlo.

De acuerdo con información de fuentes federales, Miguel Ángel 'N' fue identificado en el expediente como uno de los principales operadores de una red relacionada con el trasiego ilícito de combustibles.

Para localizarlo, la Marina efectuó un amplio trabajo de inteligencia que involucró registros telefónicos, rutas de movilidad, vigilancia técnica, análisis financieros y coordinación entre distintas instituciones.

Según los expedientes, se hicieron 150 análisis de registros telefónicos y rutas de movilidad, 86 consultas a fuentes humanas y cerradas y más de 600 análisis financieros.

Las actividades de búsqueda abarcaron entidades como Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, con participación y coordinación de distintas dependencias.

Incluso, las indagatorias siguieron sus desplazamientos internacionales: viajes nacionales e internacionales en aeronaves privadas y estancias o desplazamientos por Francia, Grecia, Mónaco y España.

Los datos de las fuentes federales añadieron que también se detectaron movimientos millonarios del ahora detenido.

De acuerdo con el análisis financiero, alrededor de 52.2 millones de pesos ingresaron a cuentas relacionadas con Mike mediante operaciones asociadas con boletos, fichas, premios de juegos y sorteos. Mientras que otros 11.5 millones de pesos fueron gastados mediante dos tarjetas.

A ese monto se sumaron aproximadamente 3.4 millones de pesos recibidos mediante cinco empresas vía nómina, cerca de dos millones de pesos mediante 13 cheques interbancarios, alrededor de 5.3 millones de pesos registrados bajo otro concepto financiero, aproximadamente un millón relacionado con el pago de un penthouse en Tulum y cerca de cinco millones recibidos de un sindicato.

Según señalamientos, Miguel Ángel 'N' además estaría presuntamente relacionado con posibles actividades de cohecho, corrupción, lavado de dinero, entre otros.

Una vez obtenida la información, la Semar compartió los datos con la Fiscalía General de la República y el 1 de octubre, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de cateo en Villa Verona.

Posteriormente, los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión contra Miguel Ángel ‘N’ por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado en una aeronave de la Semar al Aeropuerto Internacional de Toluca y posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Según información oficial, en diciembre de 2022 comenzó una conspiración entre aduaneros, marinos y militares en retiro para contrabandear combustible desde Texas, que declaraban fiscalmente como aceite para pagar una tasa cero de impuestos: esto es lo que se conoce como huachicol fiscal.

SPB