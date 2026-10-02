Seguridad

Detienen a Miguel Ángel ‘N’, Alias ‘Sol’, en Zapopan, Jalisco

El sujeto contaba con orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos

Elementos de la MarinaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Miguel Ángel 'N', alias 'Sol', detenido en Jalisco. Acusado de operar una red de trasiego ilícito de combustibles. Conoce los detalles de la investigación que lo llevó a prisión.

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