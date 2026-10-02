Detienen a Miguel Ángel ‘N’, Alias ‘Sol’, en Zapopan, Jalisco

La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes que Miguel Ángel ‘N’, alias Sol y/o Mike, fue detenido en Zapopan, Jalisco.

Detrás de la detención de Miguel Ángel ‘N’, señalado como presunto operador de una red vinculada con el denominado huachicol fiscal, hubo un trabajo de inteligencia que involucró registros telefónicos, rutas de movilidad, vigilancia técnica, fuentes humanas, análisis financieros y coordinación entre distintas instituciones.

De acuerdo con la información contenida en el expediente, Miguel Ángel ‘N’ era identificado como uno de los principales operadores de una red relacionada con el trasiego ilícito de combustibles. Los señalamientos también lo vinculan con posibles actividades de cohecho, corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas, acusaciones que deberán sostenerse ante las autoridades judiciales correspondientes.

El 1 de octubre, Miguel Ángel ‘N’ fue detenido durante un cateo en un domicilio de Villa Verona en Zapopan, Jalisco, luego de una investigación que durante meses siguió sus movimientos, reconstruyó su entorno y rastreó operaciones financieras.

El expediente permite dimensionar el volumen de información procesada: 150 análisis de registros telefónicos y rutas de movilidad, 86 consultas a fuentes humanas y cerradas y más de 600 análisis financieros.

El seguimiento no se limitó a un solo estado. Las actividades de investigación abarcaron Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, con participación y coordinación de distintas dependencias.

Tras el arresto, Miguel Ángel ‘N’ fue trasladado en una aeronave de la Secretaría de Marina al Aeropuerto Internacional de Toluca y posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.