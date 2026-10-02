¿Quién Es 'Sol’ o ‘Mike’, Detenido en Zapopan por Posible Huachicol?

Este viernes, la Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel ‘N’, alias 'Sol’ o ‘Mike’, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Miguel Ángel ‘N’ fue detenido ayer en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, luego de una investigación que duró varios meses, que incluyó el rastreó de sus operaciones financieras, por lo que contaba con una orden de aprehensión.

De acuerdo con la investigación, ‘Sol’ o ‘Mike’ era identificado como uno de los principales operadores de una red relacionada con el trasiego ilícito de combustibles. También hay señalamientos que lo vinculan con posibles actividades de cohecho, corrupción, lavado de dinero, tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Se detalló que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia encabezada por la Secretaría de Marina, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Luego de su captura, Miguel Ángel 'N' fue trasladado en una aeronave de la Secretaría de Marina al Aeropuerto Internacional de Toluca y posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Con información de N+