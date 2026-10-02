Seguridad

¿Quién Es 'Sol’ o ‘Mike’, Detenido en Zapopan por Posible Huachicol?

Miguel Ángel ‘N’ presuntamente era uno de los principales operadores de una red relacionada con el trasiego ilícito de combustibles

Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán en retiroMiguel Ángel Solano Ruiz fue detenido en Zapopan, Jalisco. Foto: Secretaría de Marina.

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Detienen a 'Sol' en Jalisco, pieza clave en tráfico de hidrocarburos. Colaboraba con los Farías Laguna y Aldape. Descubre cómo burlaban a las autoridades.

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