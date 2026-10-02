Bloqueo en Avenida Vallejo Hoy: Ruta Alterna a Manifestación por Falta de Agua

Vecinos del Subconjunto Habitacional Joyas Vallejo realizan una manifestación este viernes 2 de octubre en la zona de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para denunciar problemas con el suministro de agua potable.

La concentración comenzó después de las 8:00 horas en Calzada Vallejo número 1268, en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los habitantes exigen atención ante el desabasto de agua que afecta a la zona.

También existe la posibilidad de que se incorporen habitantes de otras colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que la concentración podría aumentar durante las próximas horas.

Debido a las afectaciones en la Calzada Vallejo, los automovilistas pueden considerar como alternativa vial el Eje 3 Norte, Avenida Cuitláhuac o Circuito Interior, dependiendo de su destino, para evitar la zona de la protesta.

Cabe señalar que a las 10:00 horas, los vecinos que llevaron a cabo la protesta, se retiraron de la zona, por lo que se reestableció la circulación.

FBPT