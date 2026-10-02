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Bloqueo en Avenida Vallejo Hoy: Ruta Alterna a Manifestación por Falta de Agua

Habitantes de Joyas Vallejo exigen a las autoridades que atiendan el suministro; su movilización inició desde la mañana de este viernes

Manifestantes en VallejoHabitantes de Vallejo realizan un bloqueo en CDMX para exigir suministro de agua. Foto: N+

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