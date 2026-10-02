Accidente entre Tráiler y Autobús con 30 Pasajeros A Bordo en Carretera de Puebla

Un tráiler y un autobús de pasajeros protagonizaron un accidente sobre la carretera Acatzingo–San Salvador el Seco, a la altura del kilómetro 26+500, en el municipio de General Felipe Ángeles en Puebla.

Testigos del accidente dieron aviso al cuerpo de emergencias a través de una llamada al 9-1-1 por lo que rápidamente se movilizaron al punto.

En el lugar se encontraban 30 pasajeros que iban a bordo del autobús, mismos quienes fueron atendidos por personal de la Coordinación de Protección Civil Estatal.

Afortunadamente ninguno de los involucrados sufrieron lesiones por lo que procedieron a llevar acabo las acciones de mitigación de riesgos.

Los elementos de Protección Civil contuvieron un derrame de diésel, mientras que agentes de vialidad abanderaban la zona y restringían el paso en la carretera Acatzingo–San Salvador el Seco.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Posteriormente las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y la vialidad volvió a ser liberada con normalidad.

Ante este incidente, las autoridades exhortan a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones si manejan bajo la oscuridad.

Noticia en desarrollo

Con información de N+

MCS