Accidentes

Accidente entre Tráiler y Autobús con 30 Pasajeros A Bordo en Carretera de Puebla

Cuerpo de emergencias se movilizaron por un choque ocurrido en la Acatzingo-San Salvador El Seco, ambas unidades fueron remolcadas

Choque en carretera Acatzingo-San Salvador El Seco.Accidente en carretera Acatzingo-San Salvador El Seco. Foto: PC Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en la carretera Acatzingo-San Salvador El Seco: un tráiler y un autobús colisionan. Afortunadamente, los 30 pasajeros están ilesos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+