Un Automóvil se Consumió en Llamas sobre la Lateral del Periférico de Puebla

Un automóvil se incendió en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura del fraccionamiento Los Héroes en inmediaciones de la 14 sur de la ciudad de Puebla.

El siniestro generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia de la unidad envuelta en llamas sobre la carpeta asfáltica.

El incidente provocó algunas afectaciones a la circulación en el carril lateral con sentido a Valsequillo, debido a las maniobras de auxilio y la presencia del humo.

Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el fuego ni se ha confirmado el reporte de personas lesionadas.

Elementos de emergencia y bomberos acudieron al punto para sofocar el incendio, resguardar el área y retirar la unidad siniestrada.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR