Accidentes

Un Automóvil se Consumió en Llamas sobre la Lateral del Periférico de Puebla

El siniestro generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia de la unidad envuelta en llamas

No se reportaron personas lesionadas por el incendio.No se reportaron personas lesionadas por el incendio. Foto: Facebook Noti Cholulita

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Un auto en llamas alarmó a conductores en el Periférico de Puebla. El incidente afectó el tráfico mientras bomberos controlaban el fuego.

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