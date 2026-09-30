Accidentes

Incendio Consume por Completo una Vivienda y Moviliza a Bomberos en Puebla

Vecinos intentaron sofocar las llamas antes de que la pipa llegara a la calle Juárez en la zona de Cuatro Caminos en San Gabriel Chilac

Incendio consume vivienda en Puebla.Incendio arrasa con vivienda en Puebla. Foto: Facebook Notas Chilac

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Un incendio consumió una casa en San Gabriel Chilac, vecinos y bomberos lucharon contra las llamas. La vivienda fue pérdida total, pero no hubo heridos graves.

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