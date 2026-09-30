Incendio Consume por Completo una Vivienda y Moviliza a Bomberos en Puebla

Un incendio consumió por completo una vivienda en el municipio de San Gabriel Chilac en Puebla, lo que provocó movilización de cuerpos de emergencia y apoyo de vecinos de la zona.

El siniestro ocurrió en la calle Juárez, esquina con Guerrero, en el punto conocido como Cuatro Caminos. El fuego comenzó a consumir la vivienda y derivado a que esta estaba construida de carrizo, las llamas se propagaron rápidamente.

Testigos del siniestro dieron aviso al cuerpo de emergencias, sin embargo, comenzaron a lanzar agua con cubetas para intentar que aumentara hasta que finalmente elementos de Protección Civil y Policía Municipal se movilizaban al lugar.

Con ayuda de una pipa de agua combatieron el incendio y luego de varios minutos finalmente fue liquidado, no obstante, los daños fueron irreparables por lo que se consideró como pérdida total de la vivienda.

Familiares, quienes veían como su patrimonio ardía en llamas, fueron valorados por paramédicos en el sitio; De manera preliminar, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Personal de Protección Civil continuó con las acciones de mitigación de riesgos para prevenir que la zona volviera a combustionarse, hasta el momento no han dado a conocer las causas del incendio y el costo total de las perdidas materiales.

Cabe destacar que en días recientes, dos bomberos resultaron intoxicados mientras combatían un fuerte incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia El Ocotal, en el municipio de Huauchinango.

Durante las labores para sofocar las llamas, los elementos ingresaron al inmueble donde se almacenaba material pet; al abrir las puertas se registró una explosión y una densa nube de humo los alcanzó.

Los vulcanos identificados como Jorge, de 33 años, y Abraham, de 20, presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladados al Hospital General del municipio.

Ambos se reportan estables y permanecerán bajo observación durante algunas horas, con la expectativa de recibir el alta médica.

Con información de N+

MCS