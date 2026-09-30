Accidentes

Conductor Intenta Huir Después de Atropellar a Motociclista en Torreón, Coahuila

El accidente se registró sobre la calle Carranza y calzada Pino Suárez en la colonia División Pino Suárez

El accidente se registró sobre la calle Carranza y calzada Pino Suárez en la colonia División Pino SuárezEl motociclista fue trasladado al hospital por las lesiones ocasionadas en el accidente. Foto: N+

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El motociclista fue trasladado al hospital por las lesiones ocasionadas en el accidente

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