Un motociclista resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor intentó darse a la fuga en la colonia División del Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado no respetó el alto correspondiente cuando circulaba por la calle Carranza y, al llegar a la calzada Pino Suárez, impactó al motociclista, quien terminó tendido sobre el pavimento debido a la fuerza del golpe.

Se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Mientras tanto, el conductor del vehículo involucrado intentó retirarse del lugar, sin embargo, la unidad fue localizada y alcanzada por las autoridades en un estacionamiento ubicado sobre la calzada División del Norte.

Agentes de peritos y elementos de seguridad se encargaron de las diligencias correspondientes y de dar con el paradero del responsable, quien deberá responder por el accidente y las lesiones ocasionadas al motociclista.