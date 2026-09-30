Accidentes

Camioneta de Valores se Incendia en el Centro de Torreón, Coahuila

Fueron los mismos tripulantes quienes lograron sofocar el fuego de la unidad sobre la calle Acuña

Fueron los mismos tripulantes quienes lograron sofocar el fuego de la unidad sobre la calle AcuñaLa camioneta de valores cruzaba el bulevar Independencia cuando se registró el incendio. Foto: N+

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La camioneta de valores cruzaba el bulevar Independencia cuando se registró el incendio

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