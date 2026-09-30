Camioneta de Valores se Incendia en el Centro de Torreón, Coahuila

Una camioneta de valores se incendió sobre la calle Acuña, en el Centro de Torreón. La unidad cruzaba el bulevar Independencia cuando sus tripulantes se percataron de que había fuego en la parte frontal de la camioneta, por lo que tuvieron que detener la marcha para atender la situación.

Con ayuda de un extintor, los mismos tripulantes lograron sofocar el incendio antes de que provocara daños mayores en la unidad. Elementos de Bomberos también arribaron al lugar para realizar una revisión y descartar cualquier riesgo. Finalmente, no se reportaron personas lesionadas por el incidente.