¿Qué Pasó en la México- Puebla Hoy? Fatal Accidente Provoca Caos Vial

Una mujer que viajaba en una motocicleta murió arrollada por un camión de carga, sobre la autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), en los límites con el Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, los hechos se registraron a la altura del Eje 6 y Avenida de las Torres, en dirección hacia la capital del país.

La víctima es una mujer de entre 25 y 30 años, quien viajaba en la motocicleta que era conducida por su pareja sentimental.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Mujer Atropellada en la Autopista México-Puebla: Hay Afectaciones Viales

Caos vial en la México-Puebla

Testigos refieren que la pareja circulaba por la vialidad cunado fue impactada por otra unidad, lo que provocó que la mujer quedará bajo las ruedas de la pesada unidad.

Al lugar llegaron servicios médicos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), quienes determinaron que la mujer ya no tenía signos vitales; se espera el arribo de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

La movilidad está complicada en la zona, debido a la presencia de equipos de emergencia.

Con información de N+

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