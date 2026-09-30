Accidentes

¿Qué Pasó en la México- Puebla Hoy? Fatal Accidente Provoca Caos Vial

La movilidad está complicada en la zona, debido a la presencia de equipos de emergencia

Torres III, Emiliano Zapata | Samuel Luna RuizAccidente en la México-Puebla. Foto: N+

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Caos vial en la México-Puebla tras accidente mortal: mujer en moto pierde la vida bajo un camión. Equipos de emergencia en el lugar. Infórmate aquí.

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