Accidentes

Accidente Paraliza la Autopista México-Veracruz; Hay un Lesionado

Elementos de emergencia trabajan en el punto para retirar los vehículos y garantizar condiciones seguras para los conductores

Choque de unidades de carga provoca movilización de cuerpo de emergencias y el cierre total de la vía de comunicaciónChoque de unidades de carga provoca movilización de cuerpo de emergencias y el cierre total de la vía de comunicación. Foto: Miguel Montes de Oca

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Accidente en la México-Veracruz deja un lesionado y vehículos calcinados. El tráfico se encuentra cerrado con dirección a Veracruz. Elementos de emergencia trabajan en el lugar.

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