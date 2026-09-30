Accidente Paraliza la Autopista México-Veracruz; Hay un Lesionado

Un choque por alcance entre dos unidades de carga dejó como saldo una persona lesionada sobre la autopista México - Veracruz, a la altura del kilómetro 282+300, en el tramo Orizaba - Córdoba en Ixtaczoquitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un camión y una camioneta de 3 y media toneladas con caja seca, ambas unidades resultaron siniestradas y fueron consumidas por el fuego casi en su totalidad.

Los vehículos transportaban alimento para cerdo y maíz quebrado. Una persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Al sitio acudieron elementos de Fuerza de Tarea, CAPUFE, Guardia Nacional (GN) y Bomberos Regionales de las Altas Montañas, quienes realizaron labores de atención y seguridad en la zona.

El tráfico con dirección a Veracruz se encuentra cerrado debido a las labores de retiro de las unidades, y en dirección a Orizaba se reporta tráfico lento, el exhorto es a manejar con precaución.