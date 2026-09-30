Accidentes

Mueren Trabajadores de la Construcción en Accidente Carretero en Huamantla, Tlaxcala

Un fatal percance vehicular ocurrió la noche del martes sobre la carretera México-Veracruz a la altura del Rancho Santa Clara

Una camioneta pick-up terminó incrustada en uno de los tráileres.Una camioneta pick-up terminó incrustada en uno de los tráileres. Foto: Guardia Nacional

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Accidente fatal en Huamantla: Una camioneta con trabajadores de la construcción choca contra un tractocamión. Hay cuatro muertos y dos heridos graves.

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