Mueren Trabajadores de la Construcción en Accidente Carretero en Huamantla, Tlaxcala

Un trágico accidente ocurrió durante la noche sobre la carretera federal México-Veracruz, cuando una camioneta en la que viajaban presuntos trabajadores de la construcción se impactara contra un tractocamión, dejando un saldo de cuatro hombres muertos y dos más gravemente heridos.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 149, en inmediaciones del Rancho Santa Clara, del municipio de Huamantla en Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, dos tractocamiones estuvieron involucrados en el percance, uno de ellos con doble semirremolque y el otro de color verde que transportaba tarimas, además de la camioneta Chevrolet 4x4 doble cabina, color rojo, en la que viajaban seis personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mueren Cuatro Trabajadores por Choque por Alcance de Camioneta contra Camión en Tlaxcala

En la unidad fueron localizados cascos de seguridad, botas y diversas herramientas propias de la obra, por lo que se presume que eran trabajadores de la construcción. La camioneta terminó completamente destrozada e incrustada en la parte trasera de una de las unidades de carga.

Cuatro de los ocupantes perdieron la vida prácticamente al instante; dos de ellos quedaron prensados, mientras que los otros dos fueron proyectados fuera del vehículo.

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Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), Protección Civil de Huamantla arribaron al sitio y se confirmó que dos sobrevivientes fueron estabilizados y trasladados de urgencia a distintos hospitales.

Para recuperar los cuerpos prensados fue necesaria la intervención de Técnicos en Extricación Vehicular del CRUMT, personal de Cruz Roja Mexicana y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron equipo hidráulico.

El cierre parcial duró más de 10 horas. Foto: Facebook Línea de Contraste

La circulación con dirección hacia Cuapiaxtla permaneció completamente cerrada durante varias horas mientras elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y demás corporaciones resguardaban la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas precisas del accidente que dejó como saldo cuatro muertos y dos heridos en Huamantla, Tlaxcala.

Con información de N+

JAPR