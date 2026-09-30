Incendio Deja un Muerto en Venustiano Carranza: ¿Qué Pasó en la Colonia Adolfo López Mateos?

Un hombre de 68 años de edad falleció al interior de una vivienda donde se registró un incendio este miércoles, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la casa ubicada en calle Raúl Salinas Lozano número 21, colonia Adolfo López Mateos, hasta donde se trasladaron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

La corporación informó que se quemó un cuarto, de la planta baja, que era usado como recámara.

Ahí se localizó el cuerpo de un hombre, quien fue identificado como Marco Antonio Hernández, quien fue reconocido por uno de sus vecinos.

El director operativo Alejandro Augusto Martínez y el jefe de permanencia de turno Rodrigo Ramírez se presentaron en el sitio para supervisar y coordinar el servicio, informó el Cuerpo de Bomberos.

“Informamos que en una casa se quemó un cuarto en su totalidad; procedimos a extinguir el fuego. Se encontró una persona sin signos vitales”, añadió en redes sociales.

Al sitio también acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar la causa exacta del siniestro.

El personal entró a la casa para la recolección de inicios y para el traslado del cuerpo al anfiteatro.

Según los primeros informes, el hombre trató de escapar del incendio y gritó pidiendo auxilio, sin embargo por el humo y las llamas no puso salir.

Vecinos de la zona solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

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SPB