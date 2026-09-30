Accidentes

Incendio Deja un Muerto en Venustiano Carranza: ¿Qué Pasó en la Colonia Adolfo López Mateos?

Bomberos se trasladaron a la calle Raúl Salinas Lozano para combatir el fuego en una vivienda

Unidad de protección civil acude a zona de incendio en Venustiano Carranza, CDMX. Foto: N+Unidad de protección civil acude a zona de incendio en Venustiano Carranza, CDMX. Foto: N+

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