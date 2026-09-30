Movilidad

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Afectaciones

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales son las instancias encargadas de informar sobre los percances en esta vía que conecta al centro del país

Un guardia nacional vigila una protesta en la caseta de cobro en la México-QuerétaroUn guardia nacional vigila una protesta en la caseta de cobro en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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