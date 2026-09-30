¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Afectaciones

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en la Autopista México-Querétaro, una de las más importantes que conectan con la capital del país.

Al ser una de las carreteras con mayor tránsito, con casi 84 mil autos al día en promedio, la México-Querétaro también es una vía donde más ocurren accidentes o se registran incidentes viales.

En las primeras horas de este miércoles 30 de septiembre, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre afectaciones y problemas en esta importante carretera.

01:43 horas: Se registró un cierre a la circulación en el km 91, dirección a la CDMX, para realizar el retiro de una unidad accidentada la noche del martes. A las 02:55 horas, el incidente fue solucionado.

04:52 horas: Se reportó reducción de carriles en el km 127, dirección a Querétaro, debido a un choque por alcance. Casi una hora después, se realizó el cierre total a la circulación para el retiro de las unidades siniestradas.

07:48 horas: Un camión de transporte escolar chocó contra un poste en la zona de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, con dirección al norte. Varios estudiantes fueron atendidos por paramédicos en el lugar del accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camión de Transporte Escolar Choca en la México-Querétaro: Hay Reporte de Lesionados

Un kilómetro antes del percance de la unidad de transporte escolar, se registró otro accidente en el que se vieron involucrados un tráiler y un auto, unidad que quedó destrozada. Toma tus precauciones, pues hay caos vial en la México-Querétaro.

08:33 horas: Se registró carga vehicular a la altura de la caseta de Tepotzotlán, con dirección a la Ciudad de México.

09:16 horas: Cierra parcial en el kilómetro 14, con dirección a Irapuato, Guanajuato, por un incidente.

09:07 horas: Cierre parcial a la altura del kilómetro 134, con dirección a Querétaro, por un accidente por alcance entre un tractocamión y un autobús.

12:22 horas: Trabajadores realizan obras y labores de mantenimiento del kilómetro 148 al 158, con dirección a la CDMX, tramo donde hay reducción de carriles.

12:50 horas: Cierre parcial en el kilómetro 190 por un choque con dirección a Querétaro.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM