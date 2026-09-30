Mujer Policía Presuntamente fue Privada de la Libertad en Banco de Guanajuato

Una policía municipal de Cortazar, Guanajuato fue presuntamente privada de la libertad, cuando realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones del Banco del Bienestar, en la colonia Villas del Sol.

La agente, identificada extraoficialmente como Estephani, habría sido interceptada por hombres armados, quienes también presuntamente se llevaron las armas que estaban bajo su resguardo.

En el sitio fue localizada la patrulla que utilizaba el elemento de la Policía Municipal.

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El hecho generó un operativo de búsqueda con policías municipales e investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la zona.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Cortazar no ha emitido postura, pese a que se solicitó información sobre el caso.