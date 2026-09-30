Seguridad

Mujer Policía Presuntamente fue Privada de la Libertad en Banco de Guanajuato

La agente se encontraba realizando labores de vigilancia en las inmediaciones de un banco del Bienestar

Mujer Policía Presuntamente fue Privada de la Libertad en Banco de Guanajuato.Mujer Policía Presuntamente fue Privada de la Libertad en Banco de Guanajuato. Foto: N+

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Los hechos sucedieron por la madrugada en la colonia Villas del Sol, hasta el momento se desconoce su paradero.

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