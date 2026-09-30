Internacional

Tras Dos Siglos, Tennessee Ejecutará a Mujer: Christa Pike Fue Condenada por Matar a Compañera

Durante tres décadas, estuvo en el corredor de la muerte; su ejecución será por inyección letal

Christa Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | ArchivoChrista Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | Archivo

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