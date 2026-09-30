Tras Dos Siglos, Tennessee Ejecutará a Mujer: Christa Pike Fue Condenada por Matar a Compañera

Por primera vez en 200 años, el estado de Tennessee, Estados Unidos de América (EUA), ejecutará este miércoles a una mujer: Christa Pike, condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase en 1995.

Cuando tenía 18 años, ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes.

Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

El cuerpo de Slemmer fue encontrado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

Por este caso, hace tres décadas se condenó a muerte a Christa Pike, quien ahora tiene 50 años.

Su ejecución por inyección letal está prevista para hoy a las 10:00 hora local, en el centro penitenciario de seguridad máxima Riverbend, en Nashville.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

En EUA, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, expuso el organismo.

El caso de Pike suscitó un debate sobre la pena capital para delincuentes jóvenes.

Sus abogados argumentaron que debían concederle clemencia debido a su corta edad y a los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato.

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien dijo que no intervendría.

Según los abogados, la mujer padece trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", dijeron.

Ayer, la Corte Suprema de EUA rechazó una solicitud de última hora para suspender la ejecución, que sostenía que sus problemas de salud mental y una afección sanguínea harían que la inyección letal le causara un "sufrimiento innecesario".

También expertos en derechos humanos de la ONU instaron al gobierno estadounidense y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

"La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte", señaló el grupo.

Con información de AFP.

SPB