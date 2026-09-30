Internacional

De Secuestro a Terrorismo: Reportes de Avión Aterrizado de Emergencia en Arabia Saudí

Los pasajeros están a salvo, pero algunos sometieron a un piloto durante una violenta pelea en pleno vuelo que dejó a varios cubiertos de sangre

AviónLa aeronave descendió abruptamente desde 33,000 pies a 17,000, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera de Jordania. Foto: Reuters.

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