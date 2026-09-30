De Secuestro a Terrorismo: Reportes de Avión Aterrizado de Emergencia en Arabia Saudí

Pasajeros de un vuelo con destino a Israel vivieron momentos aterradores poco después de despegar de Dubái, debido a un "incidente" en la cabina que involucró a los pilotos. Los reportes preliminares han variado y apuntan desde una alerta por posible secuestro de la aeronave hasta una investigación por un posible caso de terrorismo. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

El vuelo comercial, que iba al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, "tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos", dijo el portavoz de la aerolínea FlyDubai en un comunicado.

Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó que los pasajeros del FZ 1073 están bien y la situación se encuentra bajo control, luego de que la aeronave fuera desviada para aterrizar de emergencia en un aeropuerto civil-militar en el noreste de Arabia Saudita.

A bordo iban entre 160 y 180 pasajeros y su llegada al Aeropuerto Internacional Ben-Gurion estaba prevista para las 9:10 horas, tiempo local.

Todo comenzó cuando el avión de FlyDubai, un Boeing 737 Max 8, transmitió una alerta de socorro y se desvió sobre el espacio aéreo jordano. Esto ocurrió aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái.

La aeronave descendió abruptamente desde 33,000 pies a 17,000, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera de Jordania. Poco después de la primera alerta, otra señal de emergencia indicaba una posible interferencia ilícita, según la web de seguimiento de vuelos Flightradar24. Otros reportes señalan que el descenso ocurrió en un lapso de 12 minutos, antes de que el avión se estabilizara.

En ese momento, se entendió que se trataba de un secuestro de la aeronave y la fuerza aérea desplegó cazas, pero estos regresaron antes de entrar en el espacio aéreo saudí. Un funcionario israelí indicó que la fuerza aérea saudí también envió un caza para investigar la situación.

Los primeros reportes indicaron que hubo una pelea entre el piloto y el copiloto del avión. Pasajeros dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera , quienes oyeron el altercado. Poco después, el avión se inclinó bruscamente.

Yasmin Abú Kasis, cuya hija Miriam Ohayon viajaba en el vuelo, ​dijo que ella le había contado que un hombre tomó un cuchillo y tiró al ‌piloto al suelo. Luego vio sangre por todas partes. Esa viajera había sido alertada por una mujer que estaba sentada a su lado y quien regresaba del baño y contó que vio a gente peleando en la cabina.

El testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post confirmó que el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro. Luego de darse cuenta de la escena, algunos pasajeros irrumpieron en la cabina de mando mientras el avión descendía.

Itzhak Liber, identificado como pasajero israelí, publicó un video después de que el avión aterrizó y describió que una violenta lucha dejó a varios viajeros cubiertos de sangre y parte de la tripulación resultó herida. Contó que la cabina estaba dañada y había una evacuación en curso.

"Aquí hay un piloto gravemente herido; lo están evacuando", dijo en el clip. El hombre afirmó que otros pasajeros intervinieron para someter al atacante.

Después del aterrizaje, se confirmó que el piloto y el copiloto del avión se encuentran heridos y fueron hospitalizados. Presuntamente, el capitán es un ciudadano emiratí y el copiloto, omaní.

"Hemos recibido un llamado de auxilio del vuelo de Flydubai para un aterrizaje de emergencia a las 8:44 hora local (5:44 GMT) de la mañana. Declaramos el estado de emergencia tras recibir el aviso. El piloto y el copiloto fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico. Ambos fueron heridos", indicó el aeropuerto de Tabuk, según el medio saudí Al Arabiya.

Previamente, Ch 12 publicó que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos fue interrogado para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.

Por su parte, el Jerusalem Post aseguró que "la opinión generalizada" de los organismos de seguridad israelíes, incluidos las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Mossad y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), es que el incidente "fue concebido como un acto terrorista".

Eso mismo fue reportado por el medio israelí Haaretz, que reiteró que las autoridades de Israel están tratando el caso como terrorismo. Esta plataforma insistió en que, posiblemente, uno de los pilotos intentó estrellar el avión, citando a un funcionario que no identificó.

Según el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un "terrorista" que "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".

El New York Times citó a dos funcionarios israelíes que aseguraron que están investigando, "entre otras líneas", si el altercado pretendía un atentado contra israelíes. Sin embargo, el medio destacó que el avión de FlyDubai se encontraba lejos del espacio aéreo israelí cuando comenzó el incidente.

La pasajera Miriam Ohayon dijo al Canal 24 de Israel que ella y otros pasajeros pensaron que el avión podría estrellarse y describió el caos.

"En cuestión de minutos, nuestro avión perdió completamente el control y sentimos que era el fin: estábamos a punto de estrellarnos", dijo la pasajera, quien aseguró que comenzó a recitar una oración judía que se suele decir en momentos de angustia.

La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, Evyatar Ohayon-Abuksis, muerto el 7 de octubre de 2023 en la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamás.

"Ya perdí a mi hermano; no puedo hacerle esto a mi madre", pensó.

Añadió que luego de que el copiloto agresor fue sometido, una enfermera y un médico a bordo proporcionaron los primeros auxilios al piloto.

Tras el incidnte, se informó que la aerolínea envió un segundo avión al aeropuerto de Tabruk para trasladar a los pasajeros hacia Israel. Familiares acudieron al Aeropuerto Internacional Ben-Gurion para esperar a los viajeros en una sala de espera habilitada especialmente por las autoridades. El Gobierno de Netanyahu declaró que estaba trabajando para repatriar a los pasajeros.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines. Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, desde donde despegó el avión, es con diferencia el más concurrido de Medio Oriente y el más importante del mundo en términos de viajes internacionales. El año pasado gestionó la cifra récord de 95.2 millones de pasajeros.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo procedimientos de facturación a menudo invasivos para los vuelos con destino al país.

Los vuelos comerciales operan entre Israel y Emiratos desde 2020.

Con información de Agencias

ASJ