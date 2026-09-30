Internacional

Afirman que Kim Jong Un, Líder de Corea del Norte, Está 'Extremadamente Obeso'

Un legislador norcoreano citó un informe de inteligencia sobre el estado de salud del líder del país asiático

Corea del NorteLa especulación sobre la salud de Kim creció en 2020 cuando se ausentó de la conmemoración del cumpleaños de su fallecido abuelo. Foto: Reuters.

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